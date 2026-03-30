DELEGACIJA NIŽNJEG NOVGORODA U POSETI NOVOM SADU: Obeleženo dve decenije sporazuma o bratimljenju
POTPISIVANjEM Mape saradnje i svečanim prijemom priređenim u Gradskoj kući danas je u Novom Sadu obeleženo 20 godina od potpisivanja Povelje o bratimiljenju između našeg grada i Nižnjeg Novgoroda u Ruskoj Federaciji.
Mapu saradnje potpisali su gradonačelnici Žarko Mićin i Jurij Šalabajev, u prisustvu članova gradskih veća oba grada i presednice Pokrajinske vlade AP Vojvodine Maje Gojković, koja je kao gradonačelnica Novog Sada 2006. godine sa tadašnjim gradonačelnikom Nižnjeg Novgoroda Vadimom Bulavinovim potpisala Povelju o bratimljenju.
Pozdravljajući prisutne gradonačelnik Mićin je istakao da Novi Sad neguje posebne veze sa Rusijom koje sežu u daleki 18. vek i podsetio na, kako je rekao, snažno utisnut ruski trag u postavljanju temelja moderne srpske prosvete na ovim prostorima.
- Ta povezanost i bliskost nastavile su da traju kroz istoriju i dobijaju svoju savremenu potvrdu kroz saradnju naših gradova – rekao je Mićin i dodao da je od potpisivanja Povelje o bratimljenju sa Nižnjim Novgorodom ostvarena dobra saradnja u mnogim oblastima, kao i da je ta bliskost poseban zamah dobila 2012. godine, dolaskom Miloša Vučevića na čelo Novog Sada.
- Srpski i ruski narod kroz istoriju su više puta pokazali da stoje na pravoj strani, strani slobode, dostojanstva i pravde. Zato danas imamo obavezu da zajedno čuvamo sećanje na tu prošlost, ali i da tu snagu pretočimo u budućnost, kroz saradnju, razvoj i stabilnost, za generacije koje dolaze - poručio je gradonačelnik Novog Sada.
Predsednica Pokrajinske vlade je istakla da je veoma važno to što su se protekle dve decenije odnosi Novog Sada i Nižnjeg Novgoroda razvijali u duhu prijateljstva i međusobnog poštovanja.
- Uverena sam da će u godinama pred nama saradnja naših država, regija i gradova biti još sadržajnija i dinamičnija. Takođe verujem i da ćemo imati prilika da zajedno radimo na novim projektima i povezivanju privrednika, institucija i pojedinaca i time uspemo dodatno da osnažimo veze koje su odavno zacementirane - rekla je Maja Gojković.
A prvi čovek Nižnjeg Novgoroda je izrazio veliko zadovoljstvo zbog ove posete u godini jubileja i naglasio da su tokom dvodecenijske saradnje dvaju gradova realizovani brojni zajednički projekti u različitim oblastima.
- Preduzeća iz Nižnjeg Novgoroda redovno učestvuju na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Mladi sportisti su više puta učestvovali na turnirima u oba grada, dok se međuškolska razmena uspešno odvija uz učešće učenika iz naših gimnazija. Organizovane su letnje škole ruskog i srpskog jezika, kao i značajni kulturni projekti koji dodatno učvršćuju naše veze – naveo je Šalabajev i dodao da postoje velike mogućnosti za širenje partnerskih odnosa, naročito u turizmu.
