PROLEĆNE „ATINSKE IGRE“ U VRŠCU: Atletski miting okupio 11 ekipa, uključujući i tri iz Rumunije

ATLETSKI klub „Atina“ iz Vršca minulog vikenda je organizovao 10. prolećne „Atinske igre“, koje su imale međunarodni karakter.

Foto: AK Atina

Tmurno i kišovito vreme je takmičenje odložilo sa subote na nedelju, zbog čega se na Gradskom stadionu nisu pojavile sve ranije prijavljene ekipe, ali su organizatori ipak zadovoljni odzivom i samom organizacijom.

Učestvovalo je 11 ekipa, među kojima i tri iz Rumunije. Takmičila su se deca svih uzrasta u sprintu na 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 600 i 800 metara, kao i u štafeti 4h100 metara i na 60 metara sa preponama. Takođe, takmičili su se i u skoku u dalj, bacanju kugle i vorteksa.

Za suđenje je bio zadužen Zbor atletskih sudija iz Sremske Mitrovice, dok je Srpski atletski savez organizovao elektronsko merenje.

-Planiramo da „Atinske igre“ ubuduće organizujemo u formatu „četiri godišnja doba“, da imamo prolećne, letnje, jesenje i zimske igre. Zimske ćemo praviti u dvorani u Beogradu – najavio je Srđan Jovanović iz AK „Atina“.