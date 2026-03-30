„KROFNE IZ BLOKA:“ Humanitarna akcija u porti paraćinske crkve
U PORTI Crkve Svete Trojice u Paraćinu 4. aprila, na Lazarevu subotu - Vrbicu, a nakon večernje službe u 18 sati, biće organizovana humanitarna prodaja krofni u okviru akcije „Krofne iz bloka“ koju organizuje Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“.
Krofne će napraviti članice „Kola srpskih sestara“ pri paraćinskoj crkvi, a njena cena nije utvrđena nego je dobrovoljni prilog. Sav prihod namenjen je Vaskršnjoj akciji za pomoć ugroženim srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kako to organizatori čine svake godine.
Humanitarni događaj „Krofne iz bloka“ realizovaće se u više od 150 pravoslavnih hramova širom sveta.
