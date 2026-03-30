Srbija

„KROFNE IZ BLOKA:“ Humanitarna akcija u porti paraćinske crkve

Zorana Rašić

30. 03. 2026. u 14:25

U PORTI Crkve Svete Trojice u Paraćinu 4. aprila, na Lazarevu subotu - Vrbicu, a nakon večernje službe u 18 sati, biće organizovana humanitarna prodaja krofni u okviru akcije „Krofne iz bloka“ koju organizuje Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“.

Foto: Z. Rašić

Krofne će napraviti članice „Kola srpskih sestara“ pri paraćinskoj crkvi, a njena cena nije utvrđena nego je dobrovoljni prilog. Sav prihod namenjen je Vaskršnjoj akciji za pomoć ugroženim srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, kako to organizatori čine svake godine.

Humanitarni događaj „Krofne iz bloka“ realizovaće se u više od 150 pravoslavnih hramova širom sveta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...

