VAKCINA NAJBOLJA ZAŠTITA: U Kraljevu nije zabeležen nijedan slučaj sezonskog gripa

Goran Ćirović

09. 12. 2025. u 11:52

Uprkos nešto većem broju pacijenata sa sličnim simptomima u ovdašnjim zdravstvenim ustanovma, na teritoriji Kraljeva, prema zvaničnim podacima, još nije zabeležen nijedan slučaj sezonskog gripa.

G.Šljivić

Prema rečima dr Verice Đukić, epidemiologa u Zavodu za javno zdravlje u Kraljevu, najveći pik sezonskog gripa je u januaru i februaru, tako da još nije kasno da se primi vakcina kao osnovna mera prevencije i najsigurnija zaštita.

- Za sticanje imuniteta nakon primljene vakcine potrebno je dve do tri nedelje – podseća dr Đukić. - Vakcinacija u ambulantama kraljevačkog Doma zdravlja je na dobrom nivou jer je od 6.000 doza vkcina, koliko smo do sada dobili, već iskorišćeno 82 odsto.

