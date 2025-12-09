SELO SAKULE, A U BANATU: Spomen-soba u rodnom mestu Zorana Petrovića čuva sećanje na tog svestranog umetnika

SELO Sakule, u opštini Opovo, tipično je banatsko selo, sa dugim ušorenim ulicama, prizemnim kućama i vremenskom zonom koja kao da sporije teče - baš onako kako je u svom delu "Selo Sakule, a u Banatu" opisao najznamenitiji stanovnik tog mesta, slikar i profesor Fakulteta likovnih umetnosti Zoran Petrović (1921-1996).

Foto: Arhiva ONB

U to se selo mora doći sa namerom, jer se ne nalazi ni na jednom magistralnom putu. A kada se tu i zateknete, pored prirodnih lepota, valjalo bi posetiti i zgradu Mesne zajednice, u kojoj se nalazi spomen-soba posvećena upravo Zoranu Petroviću. Tu se, u dve prostorije, mogu videti njegova značajna ulja na platnu, koja je zaveštao svom rodnom mestu, kao i brojna dokumenta, katalozi, isečci iz novina i pisma iz njegove lične arhive.

- Zoran Petrović je bio svestran umetnik. Bavio se slikarstvom, vajarstvom i pisanjem, i u svakoj od tih oblasti je postigao izuzetan uspeh. Napisao je brojne radio i televizijske drame, scenarija za filmove, kao i dramske tekstove. Zahvaljujući njemu, Sakule je postalo sinonim za banatsko selo - kaže Katarina Nikolić Ralić, direktorka Opštinske narodne biblioteke u Opovu, u okviru koje je 2013. ova spomen-soba najpre bila otvorena, ali je 2019. preseljena u Sakule, radi bolje afirmacije sela.

U vlasništvu ove opovačke ustanove kulture, inače, nalazi se 27 Petrovićevih slika, akvarela i crteža, kao i preko stotinu razglednica, kataloga, knjiga i spisa o njemu i od njega. Seoska Mesna zajednica, međutim, ima mnogo vredniju zbirku, koju čini više njegovih značajnih ulja na platnu. Ona su sa ponosom izložena u Sali za venčanja, koja se nalazi odmah pored spomen-sobe.

- Ova dva segmenta su povezana i predstavljaju zajedničko sećanje na velikog Zorana Petrovića. To je i znak poštovanja prema njegovoj odluci da i ustanovi i građanima ostavi svoja dela - ističe Nikolić Ralić, zadovoljna što i Sakuljani i turisti imaju priliku da se na ovakav način upoznaju sa lokalnom istorijom i kulturom.

U publici Tito i Jovanka ISPRVA je postojala ideja da se rodna kuća Zorana Petrovića pretvori u njegov legat, ali se od toga odustalo zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Ipak, na fasadu je simbolično postavljena spomen-tabla sa njegovim likom i podsećanjem da se tu rodio autor knjige "Selo Sakule, a u Banatu". Taj dramski tekst je, inače, dobio i svoju pozorišnu verziju 1969. godine, u izvođenju SNP iz Novog Sada. Zapisano je da su njeno izvođenje na "Sterijinom pozorju" gledali čak i Tito i Jovanka, a igrana je i širom bivše Jugoslavije.

A, koliko Sakuljani poštuju svog sugrađanina govori i to što su seosku osnovnu školu, čija je kompletna rekonstrukcija trenutno u toku, nazvali upravo po njemu - OŠ "Zoran Petrović".