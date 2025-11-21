Srbija

TRŠIĆANI SABORNO SLAVE VUKOVU I SLAVU HRAMA: Uživanje u duhovnoj radosti

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

21. 11. 2025. u 07:54

CENTAR za kulturu „Vuk Karadžić“ proslavio je krsni slavu Aranđelovdan reformatora Vuka Stefanovića Karadžića, u Vukovoj spomen kući, na njegovom ognjištu, što je i slava ove ustanove, koja, pored ostalog, organizuje i Vukov sabor, najstariju i najveću kulturnu svetkovinu kod Srba.

foto V Mitrić

Mr Snežana Nešković Simić, direktorka CK „Vuk Karadžić“ kaže da „sa ponosom nastavljaju da čuvaju i neguje tradiciju i običaje obeležavajući krsnu slavu“.

- Od 2001. godine naša ustanova nastoji da na Vukovom ognjištu obeleži porodišnu slavu Karadžića uz tradicionalna obeležja kao što su slavski kolač, vino, žito i sveća -kaže Time odajemo poštu liku i delu našeg velikana, Vuka Karadžića, nastojeći da sačuvamo običaje srpske slave i negujemo duh srpske tradicije. Porodična (krsna)slava upisana je na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva 27. novembra 2014. godine. Ujedno slava je i prvi element živog nasleđa koji je Srbija upisala na Uneskovu Reprezentativnu listu.

A, slavu je proslavila i crkva brvnara, na Saborištu, kraj Žeravije, prepuna vernika, ne samo Tršićana, gde je, posle liturgije, usledilo rezanje slavskog kolača i druženje uz slavsku trpezu kao i u CK „Vuk Karadžić“.

-Uživali smo, kao i obično, u liturgiji u našem divnom hramu ali i radosni što smo složni u našem selu, što se volimo, poštujemo i negujemo najbolje ljudske odnose -kaže Tršićanin Zoran Marjanović, koji je organizovao slavsko slavlje sa prijateljima i rođakom Željkom, što je tradija Marjanovića, Vukovih komšija, ali i drugih Jadrana i Tršićana. -Krsna slava nas okuplja na posebno lep i prijatan način, jer, kao i posle svake liturgije, imamo, uz druge, i divne duhovne razgovore. 

