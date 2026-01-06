RUS NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Danil Medvedev grmi zbog šokantne odluke Novaka Đokovića
DANIL Medvedev je poznat kao teniser bez dlake na jeziku.
Rus često zna da bude surov, a njegovo mišljenje koje nikada ne krije znalo je debelo i da ga košta. Ovog puta je pričao o odluci Novaka Đokovića da se povuče iz PTPA (Asocijacija profesionalnih igrača tenisa), što ga je šokiralo.
– Da budem iskren, to mi ne izgleda dobro za PTPA jer je Đoković jedan od suosnivača. Ne znam šta je tačno uticalo na njegovu ovakvu odluku – istakao je 13. teniser sveta.
Medvedev kaže da bio jedan od simpatizera ove asocijacije, pa ga je zbog toga dodatno pogodio potez srpskog tenisera
– Uvek sam podržavao PTPA, jer verujem da je to način da ATP (Asocijaija teniskih profesionalaca) popravi svoj rad jer oni imaju monopol.
Razlika između ove dve asocijacije je u tome što su u PTPA zastupljeni samo igrači, a u ATP i turniri i igrači, a njihovi interesi su često oprečni. Na primer, dok igrači žele što veće nagradne fondove, interes turnira je suprotan.
– Nikada nisam bio onaj koji donosi odluke, ali sam uvek smatrao da je dobro kada je više organizacija na istom zadatku – dodao je Medvedev na konferenciji za medije u Brizbejnu.
