JAČA SARADNJA REGIONALNIH PRIVREDNIKA: Privredna komora Vojvodine u Novom Sadu domaćin osmom poslovnom forumu
OSMI regionalni poslovni forum u Novom Sadu, u organizaciji Autonomne pokrajine Vojvodine i Skupštine evropskih regiona (AER), okupio je juče više od 130 domaćih i inostranih privrednika koji će u dvodnevnim direktnim razgovorima ili "onlajn" kontaktima nastojati da uspostave nove poslovne veze i saradnju ili da utvrde i ojačaju postojeće.
Obraćajući se prisutnima u velikoj sali Privredne komore Vojvodine (PKV), predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković je istakla važnost povezivanja privrednika u regionu i šire, naglasivši da su poljoprivreda, turizam i automobilska industrija značajni potencijali i privredna snaga naše pokrajine.
- Automobilska industrija beleži u Vojvodini značajan napredak. Imamo sve više kompanija iz čitavog sveta koje otvaraju svoje fabrike na teritoriji pokrajine - navela je Gojkovićeva napominjući da te kompanije u poslednje vreme ulažu i u naučno-istraživačke centre i time koriste velike potencijale Univerziteta u Novom Sadu.
Ocenjujući juče potpisane sporazume o saradnji, između PKV i Razvojne agencije Srbije, Privredne komore Republike Srpske, Zelenog navigatora i Saveza privrednih komora Severne Makedonije, ona je istakla da je to bitan osnov za buduće investicije, otvaranje novih pogona i zapošljavanje.
Predsednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas je istakao da je ovaj forum postao ključno mesto susreta privrednika, institucija i međunarodnih partnera i, kako je dodao, prostor gde se ideje pretvaraju u konkretne projekte i nove poslovne veze.
Poruka
PUTEM video-poruke forumu se obratio predsednik Privredne komore Istanbula Šekib Avdagić istakavši da organizacija koju predvodi pridaje veliki značaj razvoju privredne saradnje sa Srbijim, a posebno sa AP Vojvodinom.
- U Srbiji posluje više od 850 kompanija u turskom vlasništvu a obim naše trgovine premašio je dve milijarde dolara. Turska poslovna zajednica veoma ceni trgovinu sa Srbijom i investiranja u Srbiji - rekao je Avdagić.
- Od 2018. godine u AP Vojvodini je uloženo više od četiri milijarde evra stranih direktnih investicija, a nezaposlenost je smanjena sa 26,4 odsto 2012. godine na 8,3 procenta danas - naveo je Juhas i dodao da svaki dogovor sklopljen na Forumu predstavlja novu priliku za razvoj i nova radna mesta.
Predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak je napomenuo da su na ovom prisutni predstavnici iz Rusije, Ukrajine, Mađarske, Turske, Severne Makedonije, Rumunije, Irana, Republike Srpske i Federacije BiH.
