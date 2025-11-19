Srbija

POZIV GRAĐANIMA: Anketiranje o socijalnoj zaštiti u Požarevcu

Dušanka Novković

19. 11. 2025. u 10:06

POŽAREVAC - Grad Požarevac poziva sve zainteresovane građane da učestvuju u izradi Programa unapređenja socijalne zaštite za period 2027-2029. godine.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА: Анкетирање о социјалној заштити у Пожаревцу

D.N.

U narednom periodu počeće izrada ovog programa u više faza, od kojih je jedna i anketiranje građana o kvalitetu postojećih usluga socijalne zaštite. Pozivaju se građani da iznesu svoje mišljenje ukoliko je potrebno uvesti neku novu uslugu koja trenutno ne postoji na teritoriji Požarevca. Anketa se popunjava elektronskim putem, preko adrese navedene na gradskom sajtu, i anonimna je.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!