POZIV GRAĐANIMA: Anketiranje o socijalnoj zaštiti u Požarevcu
POŽAREVAC - Grad Požarevac poziva sve zainteresovane građane da učestvuju u izradi Programa unapređenja socijalne zaštite za period 2027-2029. godine.
U narednom periodu počeće izrada ovog programa u više faza, od kojih je jedna i anketiranje građana o kvalitetu postojećih usluga socijalne zaštite. Pozivaju se građani da iznesu svoje mišljenje ukoliko je potrebno uvesti neku novu uslugu koja trenutno ne postoji na teritoriji Požarevca. Anketa se popunjava elektronskim putem, preko adrese navedene na gradskom sajtu, i anonimna je.
Preporučujemo
KAMION ZA SAKUPLjANjE OTPADA NA KORIŠĆENjE OPŠTINI: Ministarka Pavkov u Sečnju
19. 11. 2025. u 16:19
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)