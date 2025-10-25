JUBILEJ ČUVENE DRINSKE DIVIZIJE U LOZNICI: Simbol hrabrosti, časti i odanosti Srbiji

Drinska divizija je više od vojne formacije, ona je simbol junaštva, žrtve i ljubavi prema Srbiji.

foto V Mitrić

Njeni vojnici borili su se na najtežim frontovima, od Cera i Kolubare do Kajmakčalana i Soluna, a Loznica će uvek s ponosom čuvati uspomenu na nju - poručio je profesor Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika Loznice, na svečanoj akdemiji u Loznici, kojom je obeležno 140 leta od osnivanja čuvene, slavne i ponosne Drinske divizije.

Reč je, istakao je Gavrilović, i sam potomak srpskih junaka, o div herojima, "koji su u istoriji ostavili neizbrisiv trag u borbi za slobodu srpskog naroda".

- Drinska divizija je više od vojne formacije, ona je simbol junaštva, žrtve i ljubavi prema Srbiji. Njeni vojnici borili su se na najtežim frontovima, od Cera i Kolubare do Kajmakčalana i Soluna, a Loznica će uvek s ponosom čuvati uspomenu na njih - kazao je Gavrilović na svetkovini na kojoj su bili, pored ostalih, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gradskog rukovodstva, boračkih udruženja i potomci slavnih ratnika. - Današnje generacije imaju obavezu da poštuju i čuvaju vrednosti za koje su se borili preci, jer su zahvaljujući njima sloboda i mir temelj današnje Srbije.

Svetkovinu je ulepšao kulturno-umetnički program, koji je izvela etno grupe „Lozice“, umetnice Dunje Blažić i guslari. Uručene su i plakete zaslužnima za očuvanje tradicije i negovanje sećanja na Drinsku diviziju.



