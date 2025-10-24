ZA SAVREMENU GRADSKU MAGISTRALU 250 MILIONA: Potpisan ugovor za rekonstrukciju Karađorđeve ulice u Smederevu
U prisustvu premijera Vlade Republike Srbije, Đura Macuta, gradonačelnica Smedereva, Jasmina Vojinović danas je u Beogradu sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandrom Sofronijević potpisala ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava koji se odnosi na predstojeću rekonstrukciju Karađorđeve ulice u Smederevu.
Vrednost investicije je oko 250 miliona dinara.
- Ovo je dobar primer kako lokalna samouprava zajedno sa državom i resornim ministarstvom može postići ciljeve koji doprinose stvaranju boljih uslova života građana u lokalnim sredinama .Rekonstrukcijom Karađorđeve ulice, Smederevo će na dobiti savremenu, proširenu i bezbedniju saobraćajnicu u centru grada, sa novim kolovozom, trotoarima i parking površinama. Projekat podrazumeva uređenje zelenih površina i kompletnu rekonstrukciju rasvete, čime će naša gradska magistrala po završetku svih radova, pored novog izleda biti i mnogo funkcionalnija - rekla je gradonačelnica Vojinović nakon potpisivanja ugovora.
Projekat se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a sprovodi ga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
