MIHOLJSKI SUSRETI SELA: Prvi put u Jagodini

Zorica Gligorijević

04. 09. 2025. u 14:47

Manifestacija „Mihoski susreti sela“ prvi put će biti održani u Jagodini 13. i 14. septembra u Kočinom selu-Kočin hrast.

МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА: Први пут у Јагодини

Foto: Z. G.

Gosti ove manifestacije imaće priliku da uživaju u raznolikom kulturno-umetničkom programu, prilagođenom svim uzrastima, a posvećen je očuvanju i promociji bogate kulturne baštine jagodinskog kraja.

Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 13. septembar u 11 sati. Slede kulturno-umetnički program i izložba domaće radinosti „Čuvajmo stare zanate“.

Drugog dana manifestacije od 8 do 15 časova biće održano takmičenje u pripremanju gulaša, a od 10 do 11 sati takmičenje u nadvlačenju konopca. Izložba domaće radinosti „Čuvajmo stare zanate“ biće održana od 11 do 18 sati.

