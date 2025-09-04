MIHOLJSKI SUSRETI SELA: Prvi put u Jagodini
Manifestacija „Mihoski susreti sela“ prvi put će biti održani u Jagodini 13. i 14. septembra u Kočinom selu-Kočin hrast.
Gosti ove manifestacije imaće priliku da uživaju u raznolikom kulturno-umetničkom programu, prilagođenom svim uzrastima, a posvećen je očuvanju i promociji bogate kulturne baštine jagodinskog kraja.
Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 13. septembar u 11 sati. Slede kulturno-umetnički program i izložba domaće radinosti „Čuvajmo stare zanate“.
Drugog dana manifestacije od 8 do 15 časova biće održano takmičenje u pripremanju gulaša, a od 10 do 11 sati takmičenje u nadvlačenju konopca. Izložba domaće radinosti „Čuvajmo stare zanate“ biće održana od 11 do 18 sati.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)