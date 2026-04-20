Tenis

Žreb za Madrid! Kecmanović dobio rivala na startu turnira

Новости онлине

20. 04. 2026. u 11:44

Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Francuza Terensa Atmana u prvom kolu masters turnira u Madridu, određeno je danas žrebom.

Жреб за Мадрид! Кецмановић добио ривала на старту турнира

FOTO: Tanjug / AP Photo/Eduardo Verdugo

Srpski i francuski teniser su odigrali jedan međusobni meč ove godine u Akapulku, kada je Kecmanović pobedio rezultatom 6:3, 6:3.

Atman je 47. teniser sveta, dok je Kecmanović 65. na ATP listi.

Pobednik meča između Kecmanovića i Atmana igraće u drugom kolu protiv Iga Ambera.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ranije je otkazao učešće na mastersu u Madridu, dok će u kvalifikacijama igrati Dušan Lajović.

Janik Siner je slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv pobednika meča između dva kvalifikanta.

Karlos Alkaraz i Tejlor Fric otkazali su učešće zbog povrede.

Titulu na mastersu u Madridu brani Kasper Rud, koji je prošle godine u finalu pobedio Džeka Drejpera.

Masters u Madridu iraće se od 22. aprila do 3. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tenis

0 10

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
