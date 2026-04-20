Trese se Španija! Zidan odbio Real zbog reprezentacije, ali Perez već ima spremnu zamenu koja će zapaliti Madrid

BURNO je u Madridu!

SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Alvaro Arbeloa će po svemu sudeći napustiti Real Madrid na kraju ove sezone. Četrdesettrogodišnji Španac je preuzeo trenersku dužnost sredinom sezone kada je Ćabi Alonso otpušten. U početku se pretpostavljalo da će biti trener samo do kraja sezone, ali se nadao da bi ipak mogao da dobije produženje za sledeću sezonu. Nažalost po njega, najnoviji potez predsednika Florentina Pereza ​​dokazuje da to neće biti slučaj.

Arbeloa je od početka imao težak zadatak pred sobom, jer bi praktično jedini način da zadrži posao za sledeću sezonu bio da osvoji Ligu šampiona ili La Ligu. Eliminisan je iz Evrope, dok su mu šanse u domaćem prvenstvu minimalne, tako da je njegova sudbina praktično zapečaćena. Perez je to potvrdio kada je rekao da od sledeće sezone želi iskusnijeg trenera na klupi Real Madrida.

Predsednik Kraljevskog kluba se ove sezone opekao kada je dao šansu dvojici mlađih trenera i odmah se pokajao. Poznato je da je odmah nakon eliminacije iz Lige šampiona od Bajerna pokušao da ubedi Zinedina Zidana da se vrati na klupu Real Madrida, ali mu se Zizu zahvalio jer će preuzeti francusku reprezentaciju posle Svetskog prvenstva.

Prema pisanju španskih medija, Žoze Murinjo se izdvojio kao favorit za preuzimanje klupe Real Madrida. Prošlo je nekoliko godina otkako je "specijalni" vodio jedan od najmoćnijih timova na svetu, ali istovremeno je jedan od retkih trenera sa dovoljno harizme da drži kontrolu nad svlačionicom Kraljevskog kluba. Sam Portugalac ne bi imao ništa protiv da se vrati na klupu kluba koji je vodio od 2010. do 2013. godine.

Osvojio je jednu ligašku titulu, jedan Kup kralja i jedan Superkup, ali to nije bilo dovoljno da zadovolji ambicije Kraljevskog kluba. Situacija je sada znatno drugačija, Murinjo se ne smatra jednim od najboljih trenera na svetu, ali Real bi mogao, i verovatno hoće, biti bez velikog trofeja drugu sezonu zaredom. Kombinacija tima i trenera koji žele da se vrate na vrh mogla bi se pokazati kao dobitna kombinacija.





Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu