"Do Đurđevdana ćemo znati kada će biti izbori" Vučić o sukobima blokadera i opozicije: Ako ih narod hoće, mi ćemo da im čestitamo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti u Tomaševcu, gde je otvoren novi železnički most.

O blokaderima i njihovom izlasku na izbore, Vučić kaže:

- Nek idu kako god hoće. Ionako razlike nema između njih, tako da nema velike filozofije. Verujem da ćemo do Đurđevdana ili koji dan posle znati tačno kada će biti izbori. Imaće priliku da pobede. Imaju veliki talas iz Mađarske, nešto su ućutali oko Bugarske i Slovenije. tako to ide. Imaju veliki talas i priliku ogromnu. Ako ih narod hoće, mi ćemo da im čestitamo. Onda se spremite narode, neće biti novih puteva i pruga. Nema velike filozofije. Da sačekamo, borićemo se - rekao je predsednik.