Kakav sunovrat! Olga Danilović tone sve dublje, Srbija dobija novu najbolju teniserku
Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović nazadovala je za 18 pozicija na najnovijoj VTA listi i trenutno je 131. teniserka sveta sa 569 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo prva sa 10.895.
Elena Ribakina je ostala na drugom mestu na VTA listi sa 8.500 bodova, a Koko Gof je na trećoj poziciji sa 7.279.
Iga Švojntek je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Džesika Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina, Mira Andrejeva, Džasmin Paolini i Viktorija Mboko.
Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević je sada na 142. poziciji na WTA listi sa 534 boda.
Teodora Kostović je 164. teniserka sveta sa 459 bodova, a Mia Ristić se nalazi na 265. mestu na VTA listi sa 259.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Komentari (0)