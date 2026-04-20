Tenis

Kakav sunovrat! Olga Danilović tone sve dublje, Srbija dobija novu najbolju teniserku

Новости онлине

20. 04. 2026. u 12:00

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović nazadovala je za 18 pozicija na najnovijoj VTA listi i trenutno je 131. teniserka sveta sa 569 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo prva sa 10.895.

Какав суноврат! Олга Даниловић тоне све дубље, Србија добија нову најбољу тенисерку

Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elena Ribakina je ostala na drugom mestu na VTA listi sa 8.500 bodova, a Koko Gof je na trećoj poziciji sa 7.279.

Iga Švojntek je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Džesika Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina, Mira Andrejeva, Džasmin Paolini i Viktorija Mboko.

Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević je sada na 142. poziciji na WTA listi sa 534 boda.

Teodora Kostović je 164. teniserka sveta sa 459 bodova, a Mia Ristić se nalazi na 265. mestu na VTA listi sa 259.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tenis

0 10

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli. Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
