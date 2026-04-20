Drama na nebu! Indija čeka Su-57M1 – Rusi spremaju nešto veliko! (VIDEO)
NAKON potvrde državne posredničke agencije za izvoz ruske odbrambene opreme Rosoboroneksport da je više zemalja naručilo lovačke avione pete generacije Su-57, izveštaji iz brojnih indijskih izvora ukazuju da je, pored Alžira i Irana, i indijsko Ministarstvo odbrane takođe finalizovalo ugovore o nabavci.
Ovo sledi nakon potvrde indijskog Ministarstva odbrane u januaru 2026. godine da su razgovori o licencnoj proizvodnji aviona dostigli naprednu tehničku fazu, godinu dana nakon što je prvi put potvrđeno da su razgovori u toku. Takođe slede široko rasprostranjeni izveštaji iz lokalnih izvora da Ministarstvo odbrane razmatra blisku nabavku 40 Su-57 kako bi brzo poboljšalo borbene sposobnosti najsposobnijih jedinica Ratnog vazduhoplovstva na prvoj liniji fronta, pre nego što bi licencna proizvodnja mogla da počne sa nabavkom aviona u mnogo većem obimu, počevši od kasnijeg datuma.
Informisani lokalni izvor je izvestio da indijsko ratno vazduhoplovstvo namerava da nabavi unapređenu varijantu Su-57M1 u velikom obimu u okviru ugovora o licencnoj proizvodnji. Izvor je dodao da je Ministarstvo odbrane izgleda nastavilo sa nabavkom trenutno dostupnih varijanti „sa police“ iz Rusije, sa finalizacijom ugovora o licenciranoj proizvodnji u zavisnosti od dostupnosti Su-57M1 za izvoz. Ovo bi odražavalo nabavku lovaca Su-30MK krajem 1990-ih, sve dok mnogo sposobnija varijanta Su-30MKI nije bila spremna za proizvodnju početkom 2000-ih. Postojeći Su-57 bi i dalje predstavljao ubedljivo najsposobniji tip lovca u službi indijskog vazduhoplovstva i služio bi za upoznavanje pilota i osoblja za održavanje sa avionom pre nego što se sposobnije varijante nabave u mnogo većem obimu sa lokalnih proizvodnih linija.
Očekuje se da će Su-57M1 integrisati novi motor AL-51F-1, stavljajući lovac ispred F-22 i potencijalno ga izjednačujući sa kineskim J-20 po ukupnom potisku, uz značajno smanjenje zahteva za održavanjem i poboljšanje stope dostupnosti. Ruski državni izvori izveštavaju da avion ima prošireni trup koji pruža veći aerodinamički pogon i poboljšanu stabilnost pri nadzvučnim brzinama. Njegov ravniji trup i unutrašnji odeljci za oružje dodatno će poboljšati mogućnosti prikrivenosti. Lovac će takođe integrisati napredniji primarni senzor koji će zameniti radar N036, koji je bio prvi AESA radar ikada integrisan u ruski lovac. Nabavka Su-57M1 značajno će smanjiti trenutno ogromnu razliku u mogućnostima između vrhunskih indijskih i kineskih lovačkih jedinica, istovremeno pružajući odlučujuću prednost u odnosu na lovce J-10C koje je isporučila Kina pakistanskom vazduhoplovstvu.
Očekuje se da će Su-57M1 poslužiti kao osnova za razvoj varijante Su-57, značajno prilagođene indijskim zahtevima i integrišući lokalne podsisteme, verovatno odražavajući Su-30MKI u dobijanju sve veće lokalne prilagodbe tokom dugog proizvodnog ciklusa. U junu 2025. godine objavljeno je da je rusko Ministarstvo odbrane dalo neviđenu ponudu da obezbedi potpun pristup izvornom kodu lovca, dok je u decembru 2025. godine direktor ruske Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Dmitrij Šugajev aludirao na mogućnost potpuno zajedničkog programa za razvoj nove varijante Su-57. Ovo je ukazivalo da bi stepen prilagođavanja i indijskog vlasništva nad tehnologijama mogao biti znatno veći nego kod Su-30MKI. Uzimanje Su-57M1 kao osnove za razvoj domaće prilagođene varijante, umesto započinjanja prilagođavanja na osnovu mnogo manje sposobnog osnovnog dizajna, verovatno bi se pokazalo mnogo efikasnijim.
(militarywatchmagazine.com)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
RUSKI STELT KUCA NA VRATA NjU DELHIJA: Su-57 sve bliži Indiji uprkos Rafalu
05. 04. 2026. u 06:33
Rusija ojačala vazdušnu silu: Novi moćni lovci ušli u borbenu flotu (VIDEO)
18. 04. 2026. u 16:05
Rusi slave: Nove narudžbine za Su-57, ove zemlje su u igri
15. 04. 2026. u 20:11
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)