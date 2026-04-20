Svet

Drama na nebu! Indija čeka Su-57M1 – Rusi spremaju nešto veliko! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 04. 2026. u 06:33

NAKON potvrde državne posredničke agencije za izvoz ruske odbrambene opreme Rosoboroneksport da je više zemalja naručilo lovačke avione pete generacije Su-57, izveštaji iz brojnih indijskih izvora ukazuju da je, pored Alžira i Irana, i indijsko Ministarstvo odbrane takođe finalizovalo ugovore o nabavci.

Драма на небу! Индија чека Су-57М1 – Руси спремају нешто велико! (ВИДЕО)

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Ovo sledi nakon potvrde indijskog Ministarstva odbrane u januaru 2026. godine da su razgovori o licencnoj proizvodnji aviona dostigli naprednu tehničku fazu, godinu dana nakon što je prvi put potvrđeno da su razgovori u toku. Takođe slede široko rasprostranjeni izveštaji iz lokalnih izvora da Ministarstvo odbrane razmatra blisku nabavku 40 Su-57 kako bi brzo poboljšalo borbene sposobnosti najsposobnijih jedinica Ratnog vazduhoplovstva na prvoj liniji fronta, pre nego što bi licencna proizvodnja mogla da počne sa nabavkom aviona u mnogo većem obimu, počevši od kasnijeg datuma.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru


Informisani lokalni izvor je izvestio da indijsko ratno vazduhoplovstvo namerava da nabavi unapređenu varijantu Su-57M1 u velikom obimu u okviru ugovora o licencnoj proizvodnji. Izvor je dodao da je Ministarstvo odbrane izgleda nastavilo sa nabavkom trenutno dostupnih varijanti „sa police“ iz Rusije, sa finalizacijom ugovora o licenciranoj proizvodnji u zavisnosti od dostupnosti Su-57M1 za izvoz. Ovo bi odražavalo nabavku lovaca Su-30MK krajem 1990-ih, sve dok mnogo sposobnija varijanta Su-30MKI nije bila spremna za proizvodnju početkom 2000-ih. Postojeći Su-57 bi i dalje predstavljao ubedljivo najsposobniji tip lovca u službi indijskog vazduhoplovstva i služio bi za upoznavanje pilota i osoblja za održavanje sa avionom pre nego što se sposobnije varijante nabave u mnogo većem obimu sa lokalnih proizvodnih linija.

Očekuje se da će Su-57M1 integrisati novi motor AL-51F-1, stavljajući lovac ispred F-22 i potencijalno ga izjednačujući sa kineskim J-20 po ukupnom potisku, uz značajno smanjenje zahteva za održavanjem i poboljšanje stope dostupnosti. Ruski državni izvori izveštavaju da avion ima prošireni trup koji pruža veći aerodinamički pogon i poboljšanu stabilnost pri nadzvučnim brzinama. Njegov ravniji trup i unutrašnji odeljci za oružje dodatno će poboljšati mogućnosti prikrivenosti. Lovac će takođe integrisati napredniji primarni senzor koji će zameniti radar N036, koji je bio prvi AESA radar ikada integrisan u ruski lovac. Nabavka Su-57M1 značajno će smanjiti trenutno ogromnu razliku u mogućnostima između vrhunskih indijskih i kineskih lovačkih jedinica, istovremeno pružajući odlučujuću prednost u odnosu na lovce J-10C koje je isporučila Kina pakistanskom vazduhoplovstvu.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Očekuje se da će Su-57M1 poslužiti kao osnova za razvoj varijante Su-57, značajno prilagođene indijskim zahtevima i integrišući lokalne podsisteme, verovatno odražavajući Su-30MKI u dobijanju sve veće lokalne prilagodbe tokom dugog proizvodnog ciklusa. U junu 2025. godine objavljeno je da je rusko Ministarstvo odbrane dalo neviđenu ponudu da obezbedi potpun pristup izvornom kodu lovca, dok je u decembru 2025. godine direktor ruske Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Dmitrij Šugajev aludirao na mogućnost potpuno zajedničkog programa za razvoj nove varijante Su-57. Ovo je ukazivalo da bi stepen prilagođavanja i indijskog vlasništva nad tehnologijama mogao biti znatno veći nego kod Su-30MKI. Uzimanje Su-57M1 kao osnove za razvoj domaće prilagođene varijante, umesto započinjanja prilagođavanja na osnovu mnogo manje sposobnog osnovnog dizajna, verovatno bi se pokazalo mnogo efikasnijim.

S obzirom da su američki F-35 i kineski lovci pete generacije isključeni iz razmatranja iz političkih razloga, Su-57 predstavlja jedinu indijsku opciju za nabavku lovaca pete generacije u bliskoj budućnosti. Ovo je posebno značajno jer domaći program stelt lovaca AMCA i dalje pati od ozbiljnih kašnjenja, a trenutne projekcije ukazuju da će lovac biti uveden u upotrebu tek 2040-ih. Slično kao i kod Su-30MKI, kojih je nabavljeno preko 270, očekuje se da će nabavke Su-57 biti izvršene u posebno velikim razmerama. Varijanta Su-57M1 prilagođena indijskim zahtevima, uključujući dodatak drugog sedišta i domaće avionike, mogla bi imati potencijal da se takmiči sa osnovnim Su-57 na izvoznim tržištima, a zajedničko vlasništvo nad tehnologijom potencijalno bi ovo učinilo veoma profitabilnim za indijski odbrambeni sektor.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Pogledajte - Amerikanci rešetali iranski brod: Razarač otvorio vatru na Tousku, marinci preuzeli kontrolu! (VIDEO)

Pogledajte - Amerikanci rešetali iranski brod: Razarač otvorio vatru na Tousku, marinci preuzeli kontrolu! (VIDEO)