Drama na nebu! Indija čeka Su-57M1 – Rusi spremaju nešto veliko! (VIDEO)

NAKON potvrde državne posredničke agencije za izvoz ruske odbrambene opreme Rosoboroneksport da je više zemalja naručilo lovačke avione pete generacije Su-57, izveštaji iz brojnih indijskih izvora ukazuju da je, pored Alžira i Irana, i indijsko Ministarstvo odbrane takođe finalizovalo ugovore o nabavci.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Ovo sledi nakon potvrde indijskog Ministarstva odbrane u januaru 2026. godine da su razgovori o licencnoj proizvodnji aviona dostigli naprednu tehničku fazu, godinu dana nakon što je prvi put potvrđeno da su razgovori u toku. Takođe slede široko rasprostranjeni izveštaji iz lokalnih izvora da Ministarstvo odbrane razmatra blisku nabavku 40 Su-57 kako bi brzo poboljšalo borbene sposobnosti najsposobnijih jedinica Ratnog vazduhoplovstva na prvoj liniji fronta, pre nego što bi licencna proizvodnja mogla da počne sa nabavkom aviona u mnogo većem obimu, počevši od kasnijeg datuma.

Informisani lokalni izvor je izvestio da indijsko ratno vazduhoplovstvo namerava da nabavi unapređenu varijantu Su-57M1 u velikom obimu u okviru ugovora o licencnoj proizvodnji. Izvor je dodao da je Ministarstvo odbrane izgleda nastavilo sa nabavkom trenutno dostupnih varijanti „sa police“ iz Rusije, sa finalizacijom ugovora o licenciranoj proizvodnji u zavisnosti od dostupnosti Su-57M1 za izvoz. Ovo bi odražavalo nabavku lovaca Su-30MK krajem 1990-ih, sve dok mnogo sposobnija varijanta Su-30MKI nije bila spremna za proizvodnju početkom 2000-ih. Postojeći Su-57 bi i dalje predstavljao ubedljivo najsposobniji tip lovca u službi indijskog vazduhoplovstva i služio bi za upoznavanje pilota i osoblja za održavanje sa avionom pre nego što se sposobnije varijante nabave u mnogo većem obimu sa lokalnih proizvodnih linija.Očekuje se da će Su-57M1 integrisati novi motor AL-51F-1, stavljajući lovac ispred F-22 i potencijalno ga izjednačujući sa kineskim J-20 po ukupnom potisku, uz značajno smanjenje zahteva za održavanjem i poboljšanje stope dostupnosti. Ruski državni izvori izveštavaju da avion ima prošireni trup koji pruža veći aerodinamički pogon i poboljšanu stabilnost pri nadzvučnim brzinama. Njegov ravniji trup i unutrašnji odeljci za oružje dodatno će poboljšati mogućnosti prikrivenosti. Lovac će takođe integrisati napredniji primarni senzor koji će zameniti radar N036, koji je bio prvi AESA radar ikada integrisan u ruski lovac. Nabavka Su-57M1 značajno će smanjiti trenutno ogromnu razliku u mogućnostima između vrhunskih indijskih i kineskih lovačkih jedinica, istovremeno pružajući odlučujuću prednost u odnosu na lovce J-10C koje je isporučila Kina pakistanskom vazduhoplovstvu.

Očekuje se da će Su-57M1 poslužiti kao osnova za razvoj varijante Su-57, značajno prilagođene indijskim zahtevima i integrišući lokalne podsisteme, verovatno odražavajući Su-30MKI u dobijanju sve veće lokalne prilagodbe tokom dugog proizvodnog ciklusa. U junu 2025. godine objavljeno je da je rusko Ministarstvo odbrane dalo neviđenu ponudu da obezbedi potpun pristup izvornom kodu lovca, dok je u decembru 2025. godine direktor ruske Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Dmitrij Šugajev aludirao na mogućnost potpuno zajedničkog programa za razvoj nove varijante Su-57. Ovo je ukazivalo da bi stepen prilagođavanja i indijskog vlasništva nad tehnologijama mogao biti znatno veći nego kod Su-30MKI. Uzimanje Su-57M1 kao osnove za razvoj domaće prilagođene varijante, umesto započinjanja prilagođavanja na osnovu mnogo manje sposobnog osnovnog dizajna, verovatno bi se pokazalo mnogo efikasnijim.



