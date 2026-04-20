Vučić demontirao laži SSP-a da se most nakrivio i nema upotrebnu dozvolu: Evo vam rešenje, upotrebna dozvola, izdata pre mesec dana

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara, osvrnuo se na maliciozne navode iz SSP-a da danas otvara most koji se nakrivio i koji nema upotrebnu dozvolu.

Predsednik Vučić je pred kamerama pokazao rešenje i upotrebnu dozvolu za most.

- Oni, majke mi, nisu normalni. Nakrivio se most? Jesmo planirali mi neku novu investiciju u ludnice? Evo vam rešenje, upotrebna dozvola, izdato još pre mesec dana. Samo da vidite sa kakvim lažovima imamo posla. Čuj nakrivio mu se nos kao Pinokiju. Jeste sad sam prošao tim nakrivljenim mostom i sve voz sa mnom. Kakvi lažovi. Meni ovi papiri nisu potrebni. Ja sam uvek za to da se uradi za narod, a oni znaju te procedure, pa nek se bave procedurama. Ja ne bih došao ovde da to nije urađeno. Postoje ljudi koji mrze svoju zemlju, koji se ne raduju uspehu svoje zemlje. Vidite kako lepo izgleda. Milina je proći. Zato ćemo još da ulažemo. Da napravimo drumski most. Šta da vam kažem - tužna priča sa tužnim krajem - zaključio je Vučić.