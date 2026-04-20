Navijači belih na ovo čekaju punih 40 godina: Pobeda u derbiu približila bi klub iz drugog po veličini grada dugo iščekivanoj tituli
ZAHUKTAVA se borba za naslov prvaka Danske, a derbi 27. kola Superlige ujedno je i derbi sezone jer lider Orus gostuje jedinom pratiocu Midtjilandu.
Domaćini dolaze posle pobede nad Brondbijem, ali su nedavno izgubili od Nordšelanda i imaju odbranu koja je primala golove u poslednjim utakmicama.
Orhus deluje stabilnije: pobeda protiv Viborga i četiri remija u poslednjih pet utakmica.
Midtjiland je nedavno izašao kao pobednik u dvomeču polufinala Kupa (1:0 i 1:1) i plasirao se u finale gde ga čeka Kopenhagen. Taj meč na programu je tek 14. maja tak oda medvedi imaju vremena da se posvete prvenstvenoj trci i pokušaju da povrate naslov posle dve godine pauze.
Ili će Orus doći do šestog naslova, prvog posle ravno 40 godina.
NAŠ TIP: GG (1,66)
