"Delije" u šoku: Evo ko sudi Barselona - Crvena zvezda!
CRVENA zvezda igra protiv Barselona u plej-inu Evrolige, a određeno je ko će suditi ovu utakmicu.
Ovaj zadatak je poveren Robertu Lotermozeru (Nemačka), Mehdiju Difali (Francuska) i Gitisu Vilijusu (Litvanija).
Navijači crveno-belih se dobro sećaju nemačkog arbitra koji je prošle sezone baš u duelu sa Kataloncima pregledao snimak kada na to nije imao pravo.
Naime, on je proveravao da su igrači Zvezde za osam sekundi preneli loptu u polje protivnika, a za to nije smeo da se gleda snimak. Barselona je na kraju dobila taj meč.
Podsetimo, utakmica Barselona - Crvena zvezda igra se u utorak od 20.45.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Eh, da nije tih Ukrajinaca! Zvezdi stigle vesti koje nikako nije želela da čuje
20. 04. 2026. u 11:12
Izašla nova ATP lista! Svi bruje o poklonu, a Novak Đoković...
20. 04. 2026. u 06:30
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.
20. 04. 2026. u 12:16
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
