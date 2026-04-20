"Delije" u šoku: Evo ko sudi Barselona - Crvena zvezda!

CRVENA zvezda igra protiv Barselona u plej-inu Evrolige, a određeno je ko će suditi ovu utakmicu.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Ovaj zadatak je poveren Robertu Lotermozeru (Nemačka), Mehdiju Difali (Francuska) i Gitisu Vilijusu (Litvanija).

Navijači crveno-belih se dobro sećaju nemačkog arbitra koji je prošle sezone baš u duelu sa Kataloncima pregledao snimak kada na to nije imao pravo.

Naime, on je proveravao da su igrači Zvezde za osam sekundi preneli loptu u polje protivnika, a za to nije smeo da se gleda snimak. Barselona je na kraju dobila taj meč.

Podsetimo, utakmica Barselona - Crvena zvezda igra se u utorak od 20.45.

