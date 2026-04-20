Košarka

"Delije" u šoku: Evo ko sudi Barselona - Crvena zvezda!

Новости онлине

20. 04. 2026. u 12:55

CRVENA zvezda igra protiv Barselona u plej-inu Evrolige, a određeno je ko će suditi ovu utakmicu.

Делије у шоку: Ево ко суди Барселона - Црвена звезда!

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Ovaj zadatak je poveren Robertu Lotermozeru (Nemačka), Mehdiju Difali (Francuska) i Gitisu Vilijusu (Litvanija).

Navijači crveno-belih se dobro sećaju nemačkog arbitra koji je prošle sezone baš u duelu sa Kataloncima pregledao snimak kada na to nije imao pravo.

Naime, on je proveravao da su igrači Zvezde za osam sekundi preneli loptu u polje protivnika, a za to nije smeo da se gleda snimak. Barselona je na kraju dobila taj meč.

Podsetimo, utakmica Barselona - Crvena zvezda igra se u utorak od 20.45.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

