Politika

Od Zrenjanina do Beograda za 35 minuta! Vučić najavio odlične vesti za građane

K. Despotović

20. 04. 2026. u 13:07

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca.

Од Зрењанина до Београда за 35 минута! Вучић најавио одличне вести за грађане

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ (STF)

Ovom prilikom, on je naveo: 

- Ubrzano radimo na auto-putu. Najvažniji je auto-put Beograd - Zrenjanin. Došao sam da vam kažem da ćemo uskoro da krenemo i taj četvrti krak obilaznice oko Zrenjanina. Kao što ćemo da vidimo kako ćemo da menjamo vodovodnu mrežu. Ne znam da li razumete da se život Zrenjanina i Banata sasvim menja izgradnjom auto-puta. Trebaće vam do Beograda 35-40 minuta, pa će ljudi moći da žive u Zrenjaninu, a rade u Beogradu ili Novom Sadu. To su tektonske promene, promene koje život znače. U ovim tektonskim promenama u svetu važno je da čuvamo stabilnost, čuvamo našu Srbiju. 

Predsednika je kod mosta dočekao i veliki broj meštana sa srpskim zastavama. Most je izrađen između Orlovata i Tomaševca, odmah uz stari železnički most.

