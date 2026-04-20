Od Zrenjanina do Beograda za 35 minuta! Vučić najavio odlične vesti za građane

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca.

Ovom prilikom, on je naveo:

- Ubrzano radimo na auto-putu. Najvažniji je auto-put Beograd - Zrenjanin. Došao sam da vam kažem da ćemo uskoro da krenemo i taj četvrti krak obilaznice oko Zrenjanina. Kao što ćemo da vidimo kako ćemo da menjamo vodovodnu mrežu. Ne znam da li razumete da se život Zrenjanina i Banata sasvim menja izgradnjom auto-puta. Trebaće vam do Beograda 35-40 minuta, pa će ljudi moći da žive u Zrenjaninu, a rade u Beogradu ili Novom Sadu. To su tektonske promene, promene koje život znače. U ovim tektonskim promenama u svetu važno je da čuvamo stabilnost, čuvamo našu Srbiju.

Predsednika je kod mosta dočekao i veliki broj meštana sa srpskim zastavama. Most je izrađen između Orlovata i Tomaševca, odmah uz stari železnički most.