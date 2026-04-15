Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

Oba su se zbila - finalu.

Taškent, glavni grad Uzbekistana, mesto je u kome se održava Svetsko prvenstvo u tekvondu u juniorskoj konkurenciji.

U finalu muške konkurencije za one do 78 kilograma težine sastali su se Rus Bašir Adžijev i Amerikanac Džošua Elejd.

Američki takmičar je dobio prvu rundu, sudije su je bodovale 4:3, a onda...

... onda je Adžijev postao junak Rusije.

Nakon što je drugu rundu dobio sa 11:9, deklasirao je Amerikanca sa 12:0 u trećoj i postao šampion sveta.

Srbija nije imala toliko razloga za radost posle finala, ali - ponos je tu.

Naša reprezentativka Ema Zećirović je ređala trijumfe, da bi u borbi za zlato izgubila od Hrvatice Maje Srhkoj sa 2:0, pa je tako srpskoj takmičarki pripalo srebro na Svetskom prvenstvu u tekvondu za juniore, a njenoj poslednjoj suparnici zlatna medalja.

Srhkoj je, inače, bila tek 34. nosilac, a naša tekvondoka četvrti.

Inače, kad smo već kod nosilaca, pomenuti Rus Adžijev je bio 15, njegov rival 25, a u toj konkurenciji Srbin Ilija Lalović bio je čak treći favorit.

Međutim, poraz od Hrvata Filipa Krnjaića sa 2:1 skupo je koštao našeg reprezentativca. Pritom, Krnjaić je potom ispao od marokanskog takmičara Ezekija Lokmanea, ovaj zatim od Ren-Jua Janga iz Kineskog Tajpeha, a njega je u polufinalu pobedio potonji šampion sveta iz Ruske Federacije.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca