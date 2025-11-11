Tenis

ALKARAZ "SASTAVIO" IDEALNOG TENISERA: Ovako bi izgledao "Karlitosov" GOAT

Filip Milošević

11. 11. 2025. u 10:24

Španski teniser Karlos Alkaraz pozabavio se sastavljanjem idealnog tenisera.

АЛКАРАЗ САСТАВИО ИДЕАЛНОГ ТЕНИСЕРА: Овако би изгледао Карлитосов ГОАТ

FOTO: Tanjug/AP

Svetski broj jedan "sklepao" je svoj idealnog tenisera - forhend, bekhend, volej, mentalitet...

Forhend – Huan Martin Del Potro

Bekhend – Janik Siner

Volej – Rodžer Federer

Rad nogu – Karlos Alkaraz

Selekcija udaraca – Novak Đoković

Mentalitet – Rafael Nadal

Taktika – Nadal i Đoković

