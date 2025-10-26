SINER ŠAMPION BEČA: Italijan posle preokreta i velike bobre pobedio Zvereva
JANIK siner osvojio turnir u Beču, pošto je u finalu posle preokreta i velike borbe savladao Aleksandra Zvereva sa 3:6, 6:3, 7:5.
Italijanu je ovo četvrta titula u sezoni, a 22. u karijeri, što već sad potvrđuje koliko je veliki teniser.
Prvi set pripao je Nemcu. Očekivalo se da će odgovoriti 2. na ATP listi i to se dogodilo. U drugom gemu je momak iz San Kandida napravio brejk i uspeo je da sačuva prednost, bez da rivalu dozvoli priliku da vrati izgubljeno.
Najveća borba viđena je u odlučujućem setu. Igrači su držali svoj servis sve do 11. gema kad je Siner opet rivalu oduzeo servis i potom sigurno odservirao za pobedu.
Uprkos tituli Italijan će ostati na drugoj poziciji na ATP listi sa 10.500 bodova. Ispred njega je Karlos Alkaraz (11.340).
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
