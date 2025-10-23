ON JOJ JE BIO SVE! Tragedija koja je totalno slomila Arinu Sabalenku

ARINA Sabalenka je devojka koje je sigurno omiljena za sve one neutralne teniske navijače.

Uvek je sprema za šalu, naročito van teniskih terena i obožava našeg Novaka Đokovića. Ali život slavne Beloruskinje nije nikako bio posut laticama. Dve tragedije su i te kako uticale na njen razvoj. Naročito, prva, bila je 21-godišnja zvezda u usponu kada je izgubila oca, Sergeja Sabalenku, nekadašnjeg hokejaša i čoveka koji je, po njenim rečima, "uvek znao šta da kaže".

Umro je iznenada u 43. godini, navodno od meningitisa, a njegov odlazak slomio je mladu teniserku na način koji ni danas ne krije.

- Nadam se da neću zaplakati dok pričam o tome, ali bilo je potpuno neočekivano. Samo se desilo. Bilo je strašno, jer smo bili veoma bliski, imali smo slične karaktere i razumeli smo se bez mnogo reči. Kad god bih prolazila kroz težak period, samo bih ga pozvala – on bi rekao par rečenica i sve bi mi postalo jasno - rekla je Arina.

Nakon njegove smrti, Arina je u tišini nosila bol, čuvajući majku od još veće tuge.

- Bilo mi je užasno teško. Znala sam da je mojoj majci još teže jer je izgubila muža tako mlada. Morala sam da budem jaka, da ne pokazujem emocije. A zapravo sam mnogo plakala - ali samo kad niko nije video. Tenis mi je bio spas. Na terenu sam prestajala da mislim na sve. Ali čim bi se trening završio, uspomene su se vraćale i opet bih plakala. Trening mi je bio jedini način da dišem.

Pet godina kasnije, u martu 2024, Sabalenka je ponovo doživela šok. Njen bivši partner, bivši beloruski hokejaš Konstantin Kolcov, pronađen je mrtav u hotelu u Majamiju. Policija je saopštila da je reč o "navodnom samoubistvu".

Vest je odjeknula dok je Sabalenka igrala na turniru u Majamiju, a samo dan kasnije izašla je na teren - bez izjave, bez komentara, ali s pogledom koji je govorio više od reči. Kasnije je kratko napisala da su se njih dvoje već neko vreme razišli, ali da je "slomljena njegovom smrću".

I uz sve to Beloruskinja uvek deluje vesela i puna života...