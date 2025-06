RUNE "POLUDEO" ZBOG SKANDALA NA ROLAN GAROSU: Tri puta sam tražio da izbace navijača koji se drao na mene

DANAC Holger Rune je na konferenciji za medije podelio problem sa kojim se suočio, a na koji su organizatori Rolan Garosa ostali nemi.

Foto: EPA-EFE/JONO SEARLE

Holger Rune je sa 3-0 pobedio Emilija Navu u drugom kolu Rolan Garosu. Danac je slavio rezultatom 6:3, 7:5, 6:3 i obezbedio duel sa Kventinom Alisom.

Na konferenciji za medije Rune je otkrio da je imao problem sa jednim navijačem.



- Kada sam između poena spuštao peškir u kutiju, jedan gledalac se veoma grubo drao na mene i pritom probao da me agresivno uhvati. Delovalo mi je veoma čudno jer mu nisam ništa uradio. Mislim da je skandalozno takvo ponašanje prema igraču na terenu, ispričao je Rune.

Za razliku od srpskog tenisera Miomira Kecmanovića, za koga je Ameli Morezmo rekla da nikome nije prijavio uvrede i pljuvanje, Danac je odmah reagovao i prijavio incident, ali nije bilo reakcije.

- Tri puta sam tražio od njega da izbace tog gledaoca. Ne znam zašto se tako ponašao, možda zato što sam previše jako bacio peškir u kutiju. Ali to je moj peškir, mogu da radim sa njim šta hoću. Takve osobe ne smeju da budu na tribinama jer smo mi tu da igramo i svi treba da nas poštuju. Alis mi se na mreži posle meča izvinio zbog ponašanja publike, ali sam mu rekao da ne brine, dodao je on.

Nezadovoljan reakcijom sudije u stolici, Rune je zatražio i dolazak supervizora.

- Rekao sam mu da ne želim da taj gledalac ostane tamo jer se ne osećam sigurno, a on mi je odgovorio da će prvo da pogledaju video snimak šta se desilo. Verujem da su to i uradili jer više nisam video tog čoveka. Tako i treba jer nije dobro kada se publika ponaša tako agresivno, zaključio je on.

