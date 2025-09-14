Tenis

NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti

14. 09. 2025. u 14:53

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a "Basti", pritom, baš uživa.

Screenshot / Instagram / Ester Sedlacek

Podsetimo, prema pisanju nemačkih medija početkom 2025, 37-godišnja srpska sportska zvezda i njen tada još uvek zakoniti suprug, proslavljeni nemački fudbaler koji je tri godine stariji, predali su zvanična dokumenta za brakorazvodnu parnicu ovog proleća.

Više od tri meseca su trajale spekulacije o mogućem kraju njihovog braka, sve dok u julu advokat čuvene Srpkinje nije potvrdio da je do rastanka došlo.

"Švajni" sada, čini se, nekako naprasno "diše punim plućima", pa obilazi svet i uživa.

A poslednje uživanje je u Koreji, sa Srbinom...

Naime, Švajnštajger, naš nekadašnji reprezentativac Nemanja Vidić, ali i drugi asovi fudbala s početka 20. veka, okupili su se zbog revijalnog fudbalskog događaja, krunisanom utakmicom "legendi odbrane i legendi napada".

Tako je FK Koplje, ofanzivni tim, fokusiran na napad, za trenera imao Arsena Vengera, i za njega su uz "Švajnija" igrali još i Tijeri Anri, Ronaldinjo, Didije Drogba, Klarens Sedorf, Kaka, Vejn Runi, Garet Bejl, Stiven Džerard, Eden Azar, Frank Riberi, Park Dži-sung, Bumijang Li, Dža-čol Ku, Ki-hjon Seol i Đanluiđi Bufon (kao golman; prosto - neko je morao da brani).

Za tkzv. "Štit junajted", koji je bio defanzivno orjentinsan, a čiji je trener bio Rafa Benitez, igrali su uz Vidića i njegov legendarni saigrač iz Mančester junajteda, Rio Ferdinand, ali i drugi brojni asovi - Karlos Pujol, Alesandro Nesta, Klod Makele, Jon Arne Rise, Majkon, Sol Kampbel, Ešli Kol, Mihael Kerik, Klaudio Markizio, Žilberto Silva, Džu-ho Pak, Jang-pjo Li, Iker Kasiljas (golman) i Jang Kvang Kim.

Među ostalim zvezdama bio je to i sudija - Pjerluiđi Kolina.

Posle nadmetanja u fudbalski veštinama u subotu, u nedelju je odigran pomenuti revijalni meč i "Štit junajted" je pobedio sa 2:1. "Kopljanici" su poveli golom Vejna Runija u 72. minutu, ali je desetak minuta kasnije Majkon izjednačio, a Džu-ho Pak u 88. minutu doneo preokret defanzivcima, nakon asistencij Risea (peta).

Bastijan Švajnštajger nije uspeo da se raduje u meču, ali je bio prilično impresivan u merenju snage šuta, jer je lopta posle njegovog udarca probila 14 slojeva koje su domaćini postavili kao svojevrsnu prepreku koju je trebalo "razbiti" snažnim duarcem.

