Cela Srbija na nogama: Evo kada i protiv koga odbojkaši igraju ključan meč na EP

"Orlovi" jesu obezbedili narednu fazu, ali je drugo mesto prioritet.

Credit: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Srpski odbojkaši već su izborili plasman u nokaut fazu Evropskog prvenstva, ali ih u grupi čeka još jedan veliki izazov. U četvrtak od 16.00 Srbija protiv Belgije igra direktan meč za drugo mesto u Grupi C.

"Orlovi" su posle spektakularne pobede i preokreta nad Danskom stigli do sedam bodova, dok Belgija ima deset.

Zbog toga Srbiji nije dovoljna bilo kakva pobeda – mora da slavi sa 3:0 ili 3:1 kako bi osvojila sva tri boda, izjednačila se sa Belgijom i završila grupu na drugom mestu.

Trijumf od 3:2 doneo bi Srbiji dva boda i ukupno devet, pa bi Belgija ostala ispred.

Jedno je već sigurno: Srbija neće završiti niže od trećeg mesta. Ima isti broj bodova kao Danska, ali bolji set-količnik, dok su Danci odigrali i meč više.

To treće mesto već sada ima svoju težinu. Italija je sa maksimalnih 12 bodova osvojila prvo mesto u Grupi A, pa Srbija kao trećeplasirana ne bi mogla da naleti na aktuelnog evropskog prvaka već u osmini finala. Ipak, priritet je drugo mesto.