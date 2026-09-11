SPEKTAKL NA DVA TOČKA: Za vikend moto-kros trka u Kraljevu

Na stazi „MH park Trešnjari“ u Kraljevu ovog vikenda biće održana moto-kros trka šampionata Srbije u organizaciji ovdašenjeg AMSK „GTC rejsing“, a uz podršku lkalne samouprave i drugih partnera.

G.Šljivić

Slobodni treninzi su u subotu, kvalifikacije počinju u nedelju u 8.30, dok je svečano otvaranje zakazano za 11 sati, nakon čega će uslediti i start prve trke.

G.Šljivić

Prema najavi iz AMSK „GTC rejsing“ koji ovu trku organizuje jubilarni, deseti put, posetioce, uz atraktivne trke, očekuje i Festival adrenalinskih sportova sa predstavljanjem of-roud i terenskih vozila, paraglajdinga, rafting opreme, električnih bicikala, kao i ngradn igra i drugi atraktivni sadržaji.

G.Šljivić