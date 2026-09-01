BITKA ZA ISTANBUL: Odbojkašice sutra u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Brnu igraju sa Grčkom
OČEKIVALE su Francusku, dočekale su Grčku. Odbojkašice se sutra(16.00) u četvrtfinalu 34. Evropskog prvenstva u Brnu drugi put za nedelju dana sastaju sa selekcijom, koja je jedna od najprijatnijih iznenađenja šampionata. Naše devojke su, kao i prošle srede, velike favoritkinje, ali ne pomišljaju da potcene Grkinje. Jer, ulog je veliki, pobede donosi kartu za Istanbulu, gde će se 5. i 6. septembra odigrati polufinale i mečevi za medalju.
- To što smo favoritkinje na papiru ništa ne znači. Svaki meč je novi izazov, novo dokazivanje. Videle smo da Grčku nikako ne smemo da potcenimo. Najvažnije je da dobro pripremimo utakmicu, da uđemo sigurnije, hrabrije - ističe prekaljena blokerka Mina Popović.
Kapitenka Maja Ognjenović se nada da njene mlađe saigračice protiv Grkinje neće ući u meč kao protiv Hrvatske (3:1), kada su zbog straha od poraza bile stegnute. Ipak, ima i razumevanje za devojke:
- Ovo je nokaut fata i sigurna sam da postoji neka, možda minimalna doza pritiska, jer se zna da je ulog veliki.
To što su u grupi B nadigrale Grkinje neće zavarati Maju i igračice. Tada su im rivalke pružile nešto jači otpor u prvom setu. Ali, odbojkašice Grčke su posle pobede nad Francuskom u euforiji i nadaju se da mogu da naprave senzaciju.
- Grčka je potpuni neočekivano pobedila Francusku. Pobedile smo ih u grupi, ali mislim da niko, nijedna ekipa na Evropskom prvenstvu nema pravo da potceni bilo kog protivnika. To svakako neće biti slučaj sa nama, pogotovo posle svega što je Grčka pokazala protiv Francuske. Nadam se da ćemo u četvrtak biti u avionu za Istanbul - ističe legendarna Maja.
Najbolji libero Lige nacija Bojana Gočanin priznaje da im je mnogo značio duel sa Hrvatskom, jet utakmica nije "bila nimalo naivna". Veruje da će igrati mnogo bolje protiv Grčke.
- Znamo da su i one dobri serveri, tako da ćemo morati od prve lopte da uđemo maksimalno fokusirano. Videle smo da su protiv Francuske odigrale svoj najbolji meč na šampionatu, tako da nam ostaje da ih se prisetimo i pronađemo njihove slave tačke - primećuje Gočaninova.
Osmina finala
Brno - 30. 8.
Francuska - Grčka 0:3
Srbija - Hrvatska 3:1
Ponedeljak - 31.avgust
Italija - Bugarska 3:0
Češka - Švedska 0:3
Istanbul - 31.avgust
Poljska - Portugalija 3:0
Holandija - Slovenija 3:2
Utorak - 1.septembar
Belgija - Nemačka
Turska - Azerbejdžan
Četvrtfinale
Brno - 2. 9.
Italija - Švedska 19.00 (1)
Srbija - Grčka 16.00 (2)
Istanbul - 3. 9.
Poljska - Holandija (3)
Bel./Nem. - Tur./Azer. (4)
Istanbul
Polufinale - 5.9.
Polj./Hol. - Ita./Šved.
4 - Srb./Grč.
Nedelja - 6. 9.
Za bronzu
FINALE
Nataša debituje
ŽIRI EP je nakon medicinskih izveštaja dozvolio da Nataša Čikuc Dins (23, 183 cm) zameni povređenu Minju Osmajić. Nova blokerka američke ekipe Kolumbus Fjuri debitovaće danas na velikim takmičenjima za Srbiju. Ona je pre tri dana sa mediteranskom selekcijom osvojila bronzanu medalju na Igrama u Tarantu. Pre dve godine je sa selekcijom do 23 godine osvojila srebro na EP.
Nataša je od 2019. do 2026. igrala za obrenovački TENT, s kojim je osvojila dve titule prvaka Srbije.
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