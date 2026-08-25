OZBILJNO DO KRAJA: Odbojkašice obećavaju da će i sutra (19.00) u grupi B EP u Brnu pružiti maksimum protiv Grčke

OPUŠTANjE je zabranjeno. Odbojkašice na 34. Evropskom prvenstvu svaku selekciju doživljavaju kao da je najjače na planeti. U grupi B u Brnu opravdale su ulogu favoritkinja protiv Austrije (3:0), Češke (3:1) i Bugarske (3:0). Posle dana odmora žele da nastave u istom ritmu u sredu (19.00) protiv Grčke i u četvrtak (16.00) protiv Ukrajine.

Foto Nikola Skenderija

Maja Ognjenović i drugarice su na dobrom putu da osvoje željeno prvo mesto u grupi, koje bi im malo olakšalo put do Istanbula, gde se igraju polufinala i mečevi za medalje. Dotle, moraju da završe posao u grupi, a potom da opravdaju ulogu favorita u osminifinala i četvrtfinalu. Naravno, očekuje se i da Italija opravda ulogu favorita i osvoji prvo mesto u grupi D, koja se igra u Geteborgu.

- Veoma smo zadovoljni ostvarenim planom. Tri pobede uz jedan izgubljen set dosta govore. Protiv Grčke imamo priliku i da obezbedimo prvo mesto u grupi - smatra Terzićev pomoćnik Branko Kovačević, koji je i strateg Olimpijakosa.

Grkinje dosada savladale Bugarka i Ukrajinke, a izgubile od Čehinja. Sinoć su bile favoritkinje protiv Austrije.Naše i ovog puta na terenu moraju da dokažu da su daleko kvalitetniji tim. Uostalom, Grkinje su 15. na evropskoj, a 25. na svetskoj rang listi.

- Grčka odbojka se poslednjih godina dosta uzdigla. Možda je njihova liga i četvrta u Evropi. To se vidi i po njihovoj igri ovde. Nedostaju im nekoliko povređenih igračica, tako da bi bile još jače. One su protivnice za respekt, ali mi smo dosta kvalitetnije, tako da očekujem jednu zanimljivu utakmicu. U našem timu ima dosta prostora za napredak - ističe za RTS Kovačević.

Selektor Zoran Terzić je protiv Bugarske (3:0) šansu pružio skoro svim devojkama, sredinom drugog seta iz igre je izvukao i najveće uzdanice Maju Ognjenović i Tijanu Bošković. Ovog puta veći teret je pao na svetske zvezde u usponu, Aleksandru Uzelac i Henu Kurtagić. Ostale su pokazale da i na njih trofejni strateg može da računa.

- Šansu su dobile i ostale igračice koje su ušle sa velikim samopouzdanjem u igru, što mi je veoma drago. Pokazale smo da možemo u svakom momentu da doprinesemo ekipi - ističe za OSSRB blokerka Minja Osmajić.

Vanja Ivanović je dobila šansu od početka protiv Bugarske i na momente je pokazala da se približava prošlogodišnjoj formi:

- Moramo da popravimo dosta stvari i da se ne opšutamo toliko u ovakvim utakmicama, jer su svi mečevi u našoj grupi nekako malo lakši. Imamo prostora da napredujemo do važnijih utakmica koje se igraju na ispadae. Zato ćemo morati da poradimo na dosta elemenata.