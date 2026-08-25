Ostali sportovi

OZBILJNO DO KRAJA: Odbojkašice obećavaju da će i sutra (19.00) u grupi B EP u Brnu pružiti maksimum protiv Grčke

Slobodan Krstović

25. 08. 2026. u 14:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OPUŠTANjE je zabranjeno. Odbojkašice na 34. Evropskom prvenstvu svaku selekciju doživljavaju kao da je najjače na planeti. U grupi B u Brnu opravdale su ulogu favoritkinja protiv Austrije (3:0), Češke (3:1) i Bugarske (3:0). Posle dana odmora žele da nastave u istom ritmu u sredu (19.00) protiv Grčke i u četvrtak (16.00) protiv Ukrajine.

ОЗБИЉНО ДО КРАЈА: Одбојкашице обећавају да ће и сутра (19.00) у групи Б ЕП у Брну пружити максимум против Грчке

Foto Nikola Skenderija

Maja Ognjenović i drugarice su na dobrom putu da osvoje željeno prvo mesto u grupi, koje bi im malo olakšalo put do Istanbula, gde se igraju polufinala i mečevi za medalje. Dotle, moraju da završe posao u grupi, a potom da opravdaju ulogu favorita u osminifinala i četvrtfinalu. Naravno, očekuje se i da Italija opravda ulogu favorita i osvoji prvo mesto u grupi D, koja se igra u Geteborgu.

- Veoma smo zadovoljni ostvarenim planom. Tri pobede uz jedan izgubljen set dosta govore. Protiv Grčke imamo priliku i da obezbedimo prvo mesto u grupi - smatra Terzićev pomoćnik Branko Kovačević, koji je i strateg Olimpijakosa.

Grkinje dosada savladale Bugarka i Ukrajinke, a izgubile od Čehinja. Sinoć su bile favoritkinje protiv Austrije.Naše i ovog puta na terenu moraju da dokažu da su daleko kvalitetniji tim. Uostalom, Grkinje su 15. na evropskoj, a 25. na svetskoj rang listi.

- Grčka odbojka se poslednjih godina dosta uzdigla. Možda je njihova liga i četvrta u Evropi. To se vidi i po njihovoj igri ovde. Nedostaju im nekoliko povređenih igračica, tako da bi bile još jače. One su protivnice za respekt, ali mi smo dosta kvalitetnije, tako da očekujem jednu zanimljivu utakmicu. U našem timu ima dosta prostora za napredak - ističe za RTS Kovačević.

Selektor Zoran Terzić je protiv Bugarske (3:0) šansu pružio skoro svim devojkama, sredinom drugog seta iz igre je izvukao i najveće uzdanice Maju Ognjenović i Tijanu Bošković. Ovog puta veći teret je pao na svetske zvezde u usponu, Aleksandru Uzelac i Henu Kurtagić. Ostale su pokazale da i na njih trofejni strateg može da računa.

- Šansu su dobile i ostale igračice koje su ušle sa velikim samopouzdanjem u igru, što mi je veoma drago. Pokazale smo da možemo u svakom momentu da doprinesemo ekipi - ističe za OSSRB blokerka Minja Osmajić.

Vanja Ivanović je dobila šansu od početka protiv Bugarske i na momente je pokazala da se približava prošlogodišnjoj formi:

- Moramo da popravimo dosta stvari i da se ne opšutamo toliko u ovakvim utakmicama, jer su svi mečevi u našoj grupi nekako malo lakši. Imamo prostora da napredujemo do važnijih utakmica koje se igraju na ispadae. Zato ćemo morati da poradimo na dosta elemenata.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak