ANTONELI NAJBRŽI: Lider šampionata Formule 1 slavio u sprintu u okviru VN Velike Britanije
LIDER šampionata formule 1 Kimi Antoneli ostvario je prvu pobedu u sprintu, koja je održana u okviru Velike nagrade Velike Britanije. Vozač Mercedesa bio je za dve i sekunde brži od Britanca Luisa Hamiltona (Fereri). Treći je bio aktuelni šampion Lando Noris (Meklaren), koji je zaostao deset sekundi.
Na čuvenoj stazi "Silverston" sutra će se od 14 časova održati glavna trka.
Inače, Antoneli vodi u generalnom plasmanu da 179 bodova, 43 više od drugoplasiranog Džordža Rasela iz Mercedesa.
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