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ANTONELI NAJBRŽI: Lider šampionata Formule 1 slavio u sprintu u okviru VN Velike Britanije

Slobodan Krstović

04. 07. 2026. u 14:17

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LIDER šampionata formule 1 Kimi Antoneli ostvario je prvu pobedu u sprintu, koja je održana u okviru Velike nagrade Velike Britanije. Vozač Mercedesa bio je za dve i sekunde brži od Britanca Luisa Hamiltona (Fereri). Treći je bio aktuelni šampion Lando Noris (Meklaren), koji je zaostao deset sekundi.

АНТОНЕЛИ НАЈБРЖИ: Лидер шампионата Формуле 1 славио у спринту у оквиру ВН Велике Британије

Photo: Yves Herman, Pool Photo via AP

Na čuvenoj stazi "Silverston" sutra će se od 14 časova održati glavna trka.

Inače, Antoneli vodi u generalnom plasmanu da 179 bodova, 43 više od drugoplasiranog Džordža Rasela iz Mercedesa.

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