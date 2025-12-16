PRIZNANJE PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE: Igor Bajčeta najbolji mladi visokogorac (FOTO)
PLANINARSKI savez Srbije na tradicionalnom uručenju priznanja najuspešnijim pojedincima i klubovima za rezultate ostvarene u 2025. godini proglasio je Igora Bajčetu (19) iz Ćuprije za najboljeg visokogorca juniora.
Ovaj mladić je član Planinarskog kluba „Zuborova“ iz Ćuprije i nagrađen je za uspon na vrh Kazbek na Kavkazu na 5.054 mnv, na koji je išao kao član ekspedicije iz Novog Sada ovog leta.
Igor je ovim planinarskim podvigom postao ujedno najmlađi Srbin koji se popeo na visinu preko 5.000 metara i prvi Ćupričanin koji je nagrađen visokim priznanjem za planinarenje.
Nagrada mu je omogućila i pravo da postane član planinarske reprezentacije Srbije.
