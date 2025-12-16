Ostali sportovi

PRIZNANJE PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE: Igor Bajčeta najbolji mladi visokogorac (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

16. 12. 2025. u 11:34

PLANINARSKI savez Srbije na tradicionalnom uručenju priznanja najuspešnijim pojedincima i klubovima za rezultate ostvarene u 2025. godini proglasio je Igora Bajčetu (19) iz Ćuprije za najboljeg visokogorca juniora.

ПРИЗНАЊЕ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ: Игор Бајчета најбољи млади високогорац (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Ovaj mladić je član Planinarskog kluba „Zuborova“ iz Ćuprije  i nagrađen je za uspon na vrh Kazbek na Kavkazu na 5.054 mnv, na koji je išao kao član ekspedicije iz Novog Sada ovog leta.

Foto: Privatna arhiva

Igor je ovim planinarskim podvigom postao ujedno najmlađi Srbin koji se popeo na visinu preko 5.000 metara i prvi Ćupričanin koji je nagrađen visokim priznanjem za planinarenje.

Nagrada mu je omogućila i pravo da postane član planinarske reprezentacije Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?