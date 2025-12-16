PRIZNANJE PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE: Igor Bajčeta najbolji mladi visokogorac (FOTO)

PLANINARSKI savez Srbije na tradicionalnom uručenju priznanja najuspešnijim pojedincima i klubovima za rezultate ostvarene u 2025. godini proglasio je Igora Bajčetu (19) iz Ćuprije za najboljeg visokogorca juniora.

Foto: Privatna arhiva

Ovaj mladić je član Planinarskog kluba „Zuborova“ iz Ćuprije i nagrađen je za uspon na vrh Kazbek na Kavkazu na 5.054 mnv, na koji je išao kao član ekspedicije iz Novog Sada ovog leta.

Foto: Privatna arhiva

Igor je ovim planinarskim podvigom postao ujedno najmlađi Srbin koji se popeo na visinu preko 5.000 metara i prvi Ćupričanin koji je nagrađen visokim priznanjem za planinarenje.

Nagrada mu je omogućila i pravo da postane član planinarske reprezentacije Srbije.