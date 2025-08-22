ŠPANAC VODI SRPKINJE: Upravni odbor RSS imenovao Hosea Ignasija Pradesa Ponsa za novog selektor ženske rukometne reprezentacije

HOSE Ignasio Prades Pons novi je selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije. To je odlučio Upravni odbor RSS, koji će sa španskim stručnjakom da potpiše ugovor do 30. jula 2028. godine. Pons je nekada bio selektor Španije, vodio je uspešno nekoliko klubova, a ima i zvanje EHF master kouča, piše u saopštenju sa sednice rukometne vlade.

FOTO: Rukometni savez Srbije

Ponsa i Srpkinje ove godine od 26. novembra do 14. decembra očekuje Svetsko prvenstvo u Holandiji i Nemačkoj. Naša selekcija je u grupi C u Štutgartu, gde će odmeriti snage sa Nemačkom, Islandom i Urugvajem.

Tako će naše najbolje selekcije u olimpijskom ciklusu da vode Španci. Podsetimo, pre dva meseca kormilo "orlova" preuzeo je čuveni trener Raul Gonzales.