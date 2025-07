SRPSKI RVAČI NA ISPITU! Svetsko prvenstvo za kadete kreće u Atini

Najbolji mladi rvači Srbije danas započinju učešće na kadetskom Svetskom prvenstvu koje se održava u Atini.

Foto: Rvački savez Srbije

Našu reprezentaciju do 17 godina u grčko-rimskom stilu čine Luka Zelić (do 65kg), Uljhei Balaž (do 71kg), Todor Aksentijević (do 92kg) i Andrej Simić (do 110kg), kao i dvojica trenera – Đorđe Miolski i Kristijan Fris.

- Kadetsko Prvenstvo sveta je uvek izazov za naše rvače s obzirom da nismo najkonkurentniji u ovom uzrastu, ali smo znali u prošlosti da uzimamo medalje. Ako bude dobar žreb možda dođemo u priliku da se borimo za neko od odličja“, počeo je priču Đorđe Miolski.

On je istakao da su svi naši takmičari spremni za sve izazove:

- Prireme su sprovedene u tri ciklusa. Prvi je bio u Kanjiži, potom smo išli u Hrvatsku na turnir, a nakon toga druga faza treninga sprovedena je u Poreču. Završni ciklus priprema odradili smo takođe u Kanjži. Bilo je čak 11 selekcija, preko 80 rvača. Imali smo nešto manji broj učešća na pripremnim turnirima, samo tri, ali to nije mnogo zavisilo od nas. Ipak, i pored svega toga mislim da smo se dobro spremili“, zaključio je Miolski.