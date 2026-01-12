Ostali sportovi

ISTORIJA JE ISPISANA! Američke patriote slave Venecuelanca, a NFL dobija novog šampiona (VIDEO)

12. 01. 2026. u 15:09

Protekla noć donela je tri raspleta u uvodnoj rundi NFL plej-ofa.

FOTO: Tanjug/AP

Evo i šta se sve izdešavalo:

Bafalo Bils – Džeksonvil Džeguars 27:24

Kvoterbek Bafala, Džoš Alen, odigrao je jednu od svojih najboljih partija, postavši prvi igrač u istoriji plej-ofa sa preko 250 jardi dodavanjem, preko 80% uspešnosti dodavanja i dva tačdauna trčanjem.

Iako je Džeksonvil vodio u četvrtoj četvrtini, Alen je predvodio napad od 66 jardi za pobedonosni tačdaun na samo minut do kraja. Trijumf je definitivno zapečatio početnik na mestu "poslednjeg čoveka odbrane", Kol Bišop, koji je presekao dodavanje organizatora igre "jagura" Trevora Lorensa nakon što je loptu skrenuo kornerbek Tre’Devijus Vajt. Ovo je bila prva pobeda Bilsa u gostima u plej-ofu nakon pune 33 godine, a evo i kako je izvojevana:

San Francisko 49ers – Filadelfija Igls 23:19

Fotinajnersi su uspeli da eliminišu branioca titule u meču koji je obeležila lukava taktika njihovog stratega Kajla Šenahana. Ključni trenutak dogodio se na početku četvrte četvrtine kada je hvatač Džuan Dženings izveo trik-akciju i "bacio" tačdaun od 29 jardi za trkača Kristijana Mekkafrija.

Iako je njihov saigrač, kvoterbek Brok Pardi, bacio dvaput loptu u pogrešne ruke - ruke dosadašnjih šampiona, odbrana San Franciska je dozvolila samo tri poena iz tih grešaka, dok je napad Iglsa potpuno podbacio u drugom poluvremenu. Meč je ipak ostao u senci povrede prve zvezde San Franciska, tajt enda Džordža Kitla, koji je teren napustio zbog povrede Ahilove tetive. A evo i kako je zanimljiv okršaj protekao:

Nju Ingland Pejtriotsi – Los Anđeles Čardžers 16:3

U svojoj prvoj plej-of pobedi od 2018. godine, Pejtriotsi su se oslonili na čeličnu odbranu i pribranost mlade zvezde NFL lige, kvoterbeka Drejka Meja.

On je "prelomio" utakmicu u četvrtoj četvrtini dodavanjem od 28 jardi za tajt enda Hantera Henrija, ali je pravi heroj zapravo bila defanzivna linija koja je čak šest puta oborila organiaztora igre Čardžersa, Džastina Herberta, dok je još imao loptu u ruci.

Posebno se istakao lajnbeker Robert Spilejn koji je predvodio odbranu u ključnom zaustavljanju ekipe iz Los Anđelesa na samo dva jarda od end zone na samom početku meča.

Šuter "patriota", početnik Andres Borehales, inače Venecuelanac, bio je zvezda domaćih do pomenute završnice, jer je nepogrešivo izveo tri fild-gol šuta, čuvajući tako prednost domaćina tokom celog meča. A evo i kako se on odvijao:

Podsetimo, dan ranije, u prvim dvema utakmicama "vajld kard" runde NFL plej-ofa, Los Anđeles Remsi i Čikago Bersi su obezbedili prolaz u "divizijsku" rundu i to nakon istinskih sportskih trilera: Remsi su kao peti nosilac NFC-a savladali četvrte, Karolina Panterse, rezultatom 34:31, dok su "medvedi" iz Čikaga, kao drugi nosilac te iste konferencije, uz istorijski preokret eliminisali sedme favorite, Grin Bej Pekerse, rezultatom 31:27.

U noći između ponedeljka i utorka sastaju se Pitsburg Stilersi predvođeni veteranom na mestu kvoterbeka, Aronom Rodžersom ali i veteranima "nabijenim sastavom", te Hjuston Teksansi koji su sa trenerom Demikoom Rajansom, nekadašnjim NFL lajnbekerom, postali tim sa odbranom od koje mnogi strahuju. Pitsburg je, inače, 4. u AFC-u, a Hjuston peti.

Parovi "divizijske runde"

Denver Bronkos – Bafalo Bils (subota)

Sijetl Sihoks – San Francisko 49ers (subota)

Čikago Bers – Los Anđeles Rams (nedelja)

Nju Ingland Pejtriotsi – pobednik meča Pitsburg/Hjuston (nedelja)

