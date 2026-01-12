SAMO DA POČNE: Rukometaši zadovoljni posle trening mečeva sa Poljskom i jedva čekaju prvu utakmicu na EP, 15. januara sa Španijom u Herningu
"ORLOVI" jedva čekaju da počne Evropsko prvenstvo. Rukometašima su dva trening meča sa Poljskom (32:33, 32:32) donela samopuzdanje pred start na šampionatu Starog kontinenta. Srbi su veoma motivisani pred prvi duel grupe A u Herningu, gde će u četvrtak, 15.januara odmeriti snage sa Španijom. Potom ih očekuju i dueli sa Nemačkom i Austrijom, a prve dve ekipe nastaviće takmičenje u drugoj fazi.
- Protiv Poljaka igrali smo mnogo bolje u drugom meču, nego u prvom. Možda možemo da igramo još bolje, imaćemo vremena, ne previše da budemo spremni za Španiju. Imamo šansu da odigramo dobro uz dobru odbranu i dobar napad, bez greške - ističe za RSS selektor Raul Gonzales.
Prikazanim u Poljskoj, naročito u drugom meču zadvoljan je i Vanja Ilić.
- Moram da pohvalim celu ekipu, jer smo u drugoj utakmici prvo poluvreme odigrali maltene bez greške. Drugo poluvreme je više ličilo na trening, jer je bilo dosta stvari uvežbavali kako bi bili što bolji. Nerešen rezultat je najrealniji, a u prvih 30 minuta smo pokazali da možemo da uradimo ono što se od nas traži i ako budemo tako igrali možemo da napravimo dobar rezultat na šampionatu - primećuje levo krilo "orlova".
Prekaljeni rukometaš je podvukao da im je prvi duel ukazao na probleme u igri:
- U prvom meču bilo je sitnih grešaka, koje se dešavaju na treninzima, ali upravo za to i služe trening utakmice. Analizirali smo taj meč i u drugom meču ispravili smo greške. Spremni smo, motivisani, imamo dan odmora, putujemo i jedva čekamo da počne Evropsko prvenstvo.
Još se upoznajemo
SELEKTOR Raul Gonzales je priznao da još ne zna sve o "orlovima":
- Prvi put sam ovde, moram mnogo da učim o srpskim igračima,a i oni moraju mnogo da uče o španskom treneru. Zajedno ćemo ići tim putem, imamo vremena to da uradimo i bićemo spremni.
