SANDRA ODABRALA TIM ZA BRATISLAVU: Rukometašice u sredu, 18. novembra počinju pripreme za EP za rukometašice
DILEME više nema. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković saopštila je koje će devojke biti na završnim pripremama za EP od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame počeće da rade 18. novembra u Kovilovu, a nedelju dana kasnije otputovaće u Šafhauzen, gde će odigrati dva meča sa Švajcarskom.
Za razliku od stare prakse, ovog puta rukometašice će se vratiti 29. u Kovilovo, a 2. decembra putuju u Bratislavu, gde će u grupi F, 4. decembra odmeriti snage sa Slovačkom, 6. sa Nemačkom, a 8. sa Švedskom. Prve dve selekcije izboriće drugu fazu, a objektivno Nemice i Šveđanke su velike favoritkinje.
U odnosu na tim iz kvalifikacija nema Dragane Cvijić (završila karijeru i sada je u stručnom štabu naše selekcije), Katarine Krpež Šlezak, Jovane Risović, Anđele Janjušević, koje su se oprostile od reprezentacije. U timu nema ni povređene Jovane Jovović.
Na spisku su: Gordana Petković, Marija Simić, Moli Kubina (golmani), Aleksandra Stamenić, Jelena Stojanović (leva krila), Tijana Simić, Dunja Radević (desna krila), Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković (pivoti), kapiten Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović, Jelena Knežević, Aleksandra Vasić, Nora Fajfrić, Leana Milosavljević, Tamara Mandić, Teodora Majkić, Lara Stanić (bekovi).
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