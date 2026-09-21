TAČNO DVE GODINE OD SPEKTAKLA: Tea Tairović otkrila kako su tekle pripreme za koncerte (FOTO)

PRE dve godine, 21. i 22. septembra, regionalna muzička zvezda Tea Tairović napravila je popis stanovništva u srpskoj prestonici, kada je održala dva spektakularna koncerta u Beogradskoj Areni, a sada se, tačno dve godine kasnije, oglasila i otkrila kako su tekle pripreme za istu.

FOTO: Privatna arhiva

Tea je na svom instagram profilu podelila kadrove "iza kulisa", otkrivši kako su izgledale pripreme za dva solistička koncerta u Beogradskoj Areni, u kojima je tada, svojoj publici u srpskoj prestonici, priredila spektakl za pamćenje.

Prošlo je dve godine. Izvinjavam se na čarapama i sandalama (iako smatram da je to ozbiljan modni detalj), ali želela sam da vam pokažem kako to stvarno izgleda kada se spremaš za najbitnija tri sata u životu i u karijeri. Jedva čekam da se vidimo ponovo, Beograde - napisala je Tairovićeva u opisu instagram objave.

Podsetimo, ekipa "Večernjih novosti" našla se i na licu mesta, tada, pre dve godine, kada je muzička zvezda veče otvorila numerom "Bakšiš", koju je masa, uglas pevala zajedno sa njom.

- Dobro veče Beograde. Sve vas puno volim i ljubim, drago mi je da se družimo po drugi put u glavnom gradu. Poljubac za tribine, parter i lože - rekla je Tea, pa se osvrnula na prošlu noć:

Ostavili ste me bez reči, a mene je baš teško ostaviti bez reči. Da li ovde ima ljudi koji su bili i sinoć? Oh, ima vas. Vi već dobro znate koreografiju koja sledi



Tea je pre nekoliko dana nastupila u jednom klubu u Lincu, gde je balkanska publika još jednom dokazala da je voli. Naime, već uz prve taktove bilo je jasno da publiku očekuje noć za pamćenje. Klub „Nine“ bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a brojni ljubitelji Teine muzike od samog početka pevali su uglas njene najveće hitove i đuskali bez prestanka.Tea je, kao što često ume da se našali sa publikom, svoje nastupe opisala kao „kardio trening od dva sata“, a sinoćnji nastup u Lincu definitivno je opravdao tu najavu. Energija sa bine brzo se prenela na publiku, koja je gotovo čitav koncert provela na nogama.