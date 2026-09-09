Košarka

Transformacija! Ovakvog Luku navijači nisu imali priliku da vide!

Новости онлине/С.С.

09. 09. 2026. u 17:24

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Slovenac se maksimalno posvetio pripremama za novu sezonu.

Трансформација! Оваквог Луку навијачи нису имали прилику да виде!

FOTO: Tanjug/ Miloš Milivojević/bs

Kako prenosi slovenački "Sport Klub", Luka Dončić će u novu sezonu ući spremniji nego prethodnih godina.

As Lejkersa nikad nije imao ovako dugu pauzu u karijeri. Poslednji meč odigrao je početkom aprila, kada je povredio mišić leve butine, dok ovog leta prvi put od 2019. godine nije igrao za reprezentaciju, kako bi se posvetio oporavku i pripremama.

Dončić trenutno trenira individualno, kombinujući teretanu i rad na parketu, dok je njegov dugogodišnji trener Anže Maček ponovo deo procesa. Luka je prema navodima spustio težinu na oko 105 kilograma i nalazi se u odličnom fizičkom stanju.

(AP Photo/Michael Conroy)

Najveća zvezda tima iz Los Anđelesa ostaće do 20. septembra u rodnoj državi, a potom se vraća u Kaliforniju. Lejkersi pripreme zvanično počinju devet dana posle toga, dok ih tokom predsezone očekuje pet mečeva.

Podsetimo, Dončić je tokom avgusta organizovao druženje sa saigračima iz Lejkersa u Ljubljani. Taj događaj je privukao veliku pažnju, a Luka je pokazao da želi da ojača timski duh.

Ekipa koja se 18 puta okitila NBA prstenom, takmičenje u novoj sezoni najjače lige na svetu počinje 22. oktobra utakmicom protiv Golden Stejt Voriorsa.

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