Problem za Žalgiris? Evo da li će Valančijunas igrati protiv Zvezde u Evroligi
Centar Žalgiris, Jonas Valančijunas, doživeo je povredu tokom prijateljske utakmice sa Sabahom, a iz redova litvanskog tima oglasili su se povodom stanja doskorašnjeg NBA asa.
Rekao je da je mogao da nastavi da igra, ali nismo hteli ništa da rizikujemo. U pitanju je samo udarac i nije ništa opasno. Naravno, doktori će napraviti potrebne analize, kada ćemo imati više informacija - poručio je Masijulis.
Prvu utakmicu u Evroligi Žalgiris igra u Beogradu 24. septembra protiv Crvene zvezde, a kako za sada stvari stoje gorostasni centar će biti spreman za duel sa beogradskim crveno-belima.
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