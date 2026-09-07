Košarka

Problem za Žalgiris? Evo da li će Valančijunas igrati protiv Zvezde u Evroligi

Filip Milošević

07. 09. 2026. u 20:24

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Centar Žalgiris, Jonas Valančijunas, doživeo je povredu tokom prijateljske utakmice sa Sabahom, a iz redova litvanskog tima oglasili su se povodom stanja doskorašnjeg NBA asa.

Проблем за Жалгирис? Ево да ли ће Валанчијунас играти против Звезде у Евролиги

SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia

Rekao je da je mogao da nastavi da igra, ali nismo hteli ništa da rizikujemo. U pitanju je samo udarac i nije ništa opasno. Naravno, doktori će napraviti potrebne analize, kada ćemo imati više informacija - poručio je Masijulis.

Prvu utakmicu u Evroligi Žalgiris igra u Beogradu 24. septembra protiv Crvene zvezde, a kako za sada stvari stoje gorostasni centar će biti spreman za duel sa beogradskim crveno-belima.

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