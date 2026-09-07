Problem za Žalgiris? Evo da li će Valančijunas igrati protiv Zvezde u Evroligi

Centar Žalgiris, Jonas Valančijunas, doživeo je povredu tokom prijateljske utakmice sa Sabahom, a iz redova litvanskog tima oglasili su se povodom stanja doskorašnjeg NBA asa.

SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia

Rekao je da je mogao da nastavi da igra, ali nismo hteli ništa da rizikujemo. U pitanju je samo udarac i nije ništa opasno. Naravno, doktori će napraviti potrebne analize, kada ćemo imati više informacija - poručio je Masijulis.

Prvu utakmicu u Evroligi Žalgiris igra u Beogradu 24. septembra protiv Crvene zvezde, a kako za sada stvari stoje gorostasni centar će biti spreman za duel sa beogradskim crveno-belima.