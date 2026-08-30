SUNOVRAT SE NASTAVLJA: Monako izbačen iz profesionalnih liga, čeka ga treći rang!

Košarkaški klub Monako doživeo je veliki udarac. Aktuelni šampion Francuske izbačen je iz profesionalnih takmičenja, nakon što je Francuski košarkaški savez (FFBB) odbio zahtev kluba za hitno ponovno razmatranje slučaja.

FOTO: William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Odluka je doneta samo dan nakon što je Monako dobio nepovoljno rešenje, čime su praktično zatvorena vrata za nastup u elitnim rangovima francuske košarke.

Ukoliko ne dođe do novog preokreta, Monako će naredne sezone morati da počne takmičenje u trećem rangu, Nationale 1 (NM1).

Klub je u prethodnom periodu pokušavao da stabilizuje finansijsku situaciju. Postojala je nada da bi dolazak novih sponzora mogao da donese značajnu finansijsku injekciju i promeni situaciju, ali je reakcija stigla prekasno.

Posle nekoliko meseci tokom kojih obećanja nisu bila ispunjena, francuske košarkaške vlasti odlučile su da više nema prostora za dodatno odlaganje.

Prema informacijama lista „Nice-Matin“, FFBB je odbio zahtev Monaka da se njegov slučaj hitno ponovo razmotri. Klubu sada ostaje još jedna pravna mogućnost – obraćanje Administrativnom sudu.

Ipak, prema trenutno dostupnim informacijama, čelnici Monaka ne planiraju da iskoriste tu opciju.

Situacija je posebno neverovatna ako se pogleda šta je klub ostvario u prethodnoj sezoni. Monako je trostruki prvak Francuske, a prošle godine napravio je istorijski rezultat osvojivši čak četiri trofeja. Klub je stigao i do plej-ofa Evrolige, da bi samo nekoliko meseci kasnije praktično ostao bez mesta u profesionalnom sistemu takmičenja.

Pokušaj da se klub održi ipak postoji.

Amaterska sekcija Monaka, koja okuplja 455 registrovanih članova, radi na mogućnosti da ekipa naredne sezone zaigra u NM1. Ideja je da osnovu novog tima čine mladi igrači sa profesionalnim ugovorima iz klupske akademije.

Uz njih bi ekipu mogla da pojačaju i dvojica stranaca, što je maksimalan broj dozvoljen pravilima FFBB-a za taj rang.

Tokom naredne nedelje trebalo bi da bude održano više sastanaka i razgovora, a cilj je da se pronađe način da se sačuva makar deo projekta i omogući klubu da krene iz početka.

Ipak, teško je ignorisati koliko je ovaj pad dramatičan.

Monako je još prošle godine bio učesnik finala Evrolige i osvajao trofeje na velikoj sceni, a sada mu preti početak od trećeg ranga francuske košarke.