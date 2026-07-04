VALENSIJA KRENULA PO MIROTIĆA: Iskusni košarkaš velika želja šampiona Španije
VALENSIJA je nakon sjajne sezone u kojoj je osvojila titulu prvaka Španije i igrala Fajnal for Evrolige krenula u totalni remont tima.
Jedan od igrača koji bi naredne sezone mogao da nosi dres ovog kluba je iskusni Nikola Mirotić.
Tamošnji "Enkesandno" piše da su "slepi miševi" krenuli u napad na 35-godišnjeg krilnog centra koji bi predstavljao veliko pojačanje.
Iako u godinama, dobro je poznato šta Nikola Mirotić predstavlja na parketu i nema sumnje da bi Valensija sa njim mnogo dobila.
Nekadašnji španski reprezentativac nema iza sebe dobru sezonu u Monaku, ali krivica za to nije toliko njegova, koliko kluba koji je upao u finansijske probleme i sve to se odrazilo na teren.
Podsetimo, Valensiju je napustilo dosta nosilaca ekipe, među kojima su Žan Montero, Brenkston Ki, Haime Pradilja, kao i trener Pedro Martinez.
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