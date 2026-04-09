Košarka

NIJE ŠEJ, A NIJE NI NIKOLA! Pogledajte MVP poredak koji je zapalio Ameriku:

09. 04. 2026. u 10:48

AMERI su definitivno precrtali Srbina!

НИЈЕ ШЕЈ, А НИЈЕ НИ НИКОЛА! Погледајте МВП поредак који је запалио Америку:

Iako konstantno pruža brutalne partije, izvesno je da srpski košarkaš Nikola Jokić ovog puta neće osvojiti nagradu po četvrti put, već da će priznanje pripasti Šeju Gildžus-Aleksanderu.

Debata o MVP priznanju ne jenjava – stavovi su podeljeni, ali mnoge iznenađuje činjenica da deo američke javnosti i dalje potcenjuje učinak Nikole Jokića.

U toj grupi našao se i Entoni Dejvis, centar Vašingtona, koji već tri meseca ne nastupa zbog povrede šake. Proslavljeni NBA as izneo je svoj poredak gostujući u podkastu kod Drejmonda Grina.

- Do današnjeg dana, šestog aprila, morao bih da idem ovako - Vembanjama, Džejlen Braun, Jokić, Šej (Gildžes-Aleksander) i Luka (Dončić) - kazao je Entoni Dejvis.

Preporučujemo

Drugi pišu

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

