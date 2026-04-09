NIJE ŠEJ, A NIJE NI NIKOLA! Pogledajte MVP poredak koji je zapalio Ameriku:

AMERI su definitivno precrtali Srbina!

Iako konstantno pruža brutalne partije, izvesno je da srpski košarkaš Nikola Jokić ovog puta neće osvojiti nagradu po četvrti put, već da će priznanje pripasti Šeju Gildžus-Aleksanderu.

Debata o MVP priznanju ne jenjava – stavovi su podeljeni, ali mnoge iznenađuje činjenica da deo američke javnosti i dalje potcenjuje učinak Nikole Jokića.

U toj grupi našao se i Entoni Dejvis, centar Vašingtona, koji već tri meseca ne nastupa zbog povrede šake. Proslavljeni NBA as izneo je svoj poredak gostujući u podkastu kod Drejmonda Grina.

- Do današnjeg dana, šestog aprila, morao bih da idem ovako - Vembanjama, Džejlen Braun, Jokić, Šej (Gildžes-Aleksander) i Luka (Dončić) - kazao je Entoni Dejvis.

Anthony Davis’ MVP rankings 👀



1.Victor Wembanyama

2.Nikola Jokić

3.Jaylen Brown

4.Shai Gilgeous-Alexander

5.Luka Dončić



(🎥 @DraymondShow ) pic.twitter.com/LWrUUJ1WlU — NBACentral (@TheDunkCentral) April 8, 2026

