SADA JE SVE JASNO! Lovernj progovorio o povratku u Partizan! (FOTO)
Francuz ostavio poruku na društvenim mrežama.
Dugo već kruže spekulacije o povratku Žofrija Lovernja u Partizan.
Nekadašnji kapiten crno-belih i francuskog Asvela, morao je po izbijanju rata da napusti Kuvajt, u kome je do skoro igrao.
Sada se Francuz oglasio na društvenoj mreži "Instagram", a porukom je definitivno probudio nadu svih grobara, koji žele da se vrati.
Podsetimo, iskusni centar je svojevremeno bio prvi stranac kapiten u istoriji kluba iz Humske, a partijama na parketu ostao je duboko u srcima navijača Partizana.
- Nisam znao šta da očekujem kada sam stigao u Kuvajt, ali se ispostavilo da je to bilo jedno od najlepših iznenađenja u mojoj karijeri. Ovo poglavlje se privodi kraju i odlazim sa velikom zahvalnošću. Saigračima - hvala vam na svemu što smo zajedno prošli na terenu i van njega. Stručnom štabu – Dušanu, Zokiju, Igoru i Eliju - hvala vam na poverenju i svakodnevnom radu. Baderu i organizaciji - hvala na toploj dobrodošlici i što ste učinili da se osećam prijatno na terenu i van njega. Iskreno se nadam da će se situacija brzo rešiti kako bi se sve vratilo u normalu i liga nastavila onako kako treba. Spreman sam za ono što dolazi… više nego ikad - napisao je Lovernj na Instagramu.
Franucski košarkaš je naglasio da bi voleo da se vrati u Beograd, uz želju da mu deca nauče srpski.
