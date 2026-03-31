BAJERN ZAVRŠIO VELIKO POJAČANJE! Pao potpis u Minhenu! Stiže i velika zvezda Evrolige!
Nemački klub ima velike ambicije u narednoj sezoni.
Američki košarkaš Justinijan Džesup produžio je ugovor sa Bajernom do 2028. godine, saopštio je danas klub iz Minhena.
Džesup (27) je prošle godine prešao u Bajern iz Ulma.
On je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 8,2 poena i 2,5 skokova, a u nemačkom prvenstvu imao je učinak od 11,4 koševa i 2,8 uhvaćenih lopti.
"Kada sam došao u Minhen, cilj mi je bio da maksimalno iskoristim priliku koju sam dobio. Već sam uspeo mnogo toga da primenim u praksi i naučio sam mnogo ove godine. Dokazao sam sebi da pripadam Evroligi i osećam se veoma prijatno u Minhenu. Volim ovaj grad i svoje saigrače. Od januara igram još bolje, veoma srećan što ću ostati ovde", rekao je Džesup.
Ipak, u gigantu iz Minhena ne žele da se zaustave na ovome, jer je naredna meta Skoti Vilbekin!
Kako prenosi nemački novinar, Rupert Fabig, Bavarci su na korak od potpisivanja ugovora sa Amerikancem koji u džepu ima turski pasoš. Sjajni bek je tokom jučerašnjeg dana dobio otkaz u Fenerbahčeu, pošto je aktuelni osvajač Evrolige raskinuo saradnju sa bivšim igračem Darušafake.
Bajern se nalazi na 15. mestu na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 20 poraza, a u sredu će dočekati Fenerbahče u 35. kolu.
