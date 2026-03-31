ABA LIGA NIJE IMALA DILEMU! Stranac je MVP petog kola Top 8 faze!

Sjajnom partijom stigao do individualnog priznanja.

Košarkaš Budućnosti iz Podgorice Aksel Butej najkorisniji je igrač (MVP) petog kola Top 8 faze ABA lige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Francuski as je u pobedi Podgoričana protiv Igokee rezultatom 100:75 za 30 minuta upisao 27 poena, pet skokova i četiri asistencije, uz šut iz igre 10/16.

On je imao indeks korisnosti 37, što je najbolji učinak u petom kolu Top 8 faze ABA lige.

Axel Bouteille of @KKBuducnostVOLI is the MVP of the AdmiralBet #ABALiga Top 8 Round 5! Congratulations! 👏👏



— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) March 31, 2026

Izabranici Andreja Žakelja se nalaze na četvrtom mestu tabele ABA lige sa 16 pobeda i pet poraza.

U sledećem kolu čeka ih veliki derbi, pošto u "Moraču" dolazi zahuktali Partizan, novi lider regionalnog takmičenja.

