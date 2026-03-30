Politika

"RAZLIKA JE 56 PREMA 37 POSTO" Vučić saopštio razliku na izborima, ubedljiva pobeda SNS-a

В.Н.

30. 03. 2026. u 11:33

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić saopštio je razliku na izborima i konstatovao ubedljivu pobedu SNS-a.

- Ja za razliku od onih koji uvek gube, ja ne tražim razloge za slavljem ja tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobednika i gubitnika, pobednici će u svakoj svojo pobedi tražiti razloge mogućeg neuspeha u budućnosti. Večiti gubitnici u svakom porazu da vide poraz druge strane. Ja sam radostan što za protivnike imamo ljude koji ma koliko gubili, što su uvek srećni kada izgube i uvek kažu - sledeći put.

Da biste znali koliko je ubedljiva pobeda. Razlika je 56 prema 37 posto. A to 37 posto su svi oni ujedinjeni. Kada neko dobije tri puta više glasova od vas. Ja se trudim da analiziram sve nedostatke. Pogledajte Bor, mi smo dobili 40 posto glasova više nego na prošlim izborima. Ako je to njima u redu. Ja sam posebno srećan zbog Lučana, nisam srećan na rad naših ljudi u Aranđelovcu i Kuli - kazao je.

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA
OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

30. 03. 2026. u 13:39

