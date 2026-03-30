VUČIĆ O MEŠANJU INOSTRANIH SLUŽBI U IZBORE U SRBIJI: Uskoro ću dobiti i veći izveštaj
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić o mešanju inostranih službi u izbore u Srbiji.
- Ja dobijam izveštaje na dnevnom nivou. Što se tiče delovanja stranih agentura, dobijam iz više izvora. Pre svega od Vojno obaveštajne agencije i BIA. U skladu sa njihovim obaveštenjima, dobijam i od naše kontraobaveštajne službe, odnosno od Vojno obaveštajne agencije.
Posebno u smislu delovanja ne samo prema našim objektima, nego i prema vojnom osoblju. Što se ovog juče tiče, meni je bilo jasno kolika je bila logistika jedne susedne države, ali ću u svakom slučaju u narednom periodu dobiti kompletan izveštaj na nekih 15-20 strana, pa ću moći deo toga, nadam se, sa vama da podelim - naveo je predsednik.
