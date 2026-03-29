POSLE ISTORIJSKOG PLASMANA NA F4! Sin legende NBA poslao brutalnu poruku! (VIDEO)
Naslednik Peđe Stojakovića vodio svoj tim do Fajnal-fora.
Košarkaši Ilinoisa ostvarili su epski plasman na Fajnal-for NCAA, pošto su u polufinalu pobedili Ajovu rezultatom 71:59.
Na taj način, ekipa sa uspehom igra i Andrej Stojaković ispisala je novo poglavlje ovog Univerziteta, koji se po prvi put u istoriji domogao finalnog turnira.
Naslednik legendarnog srpskog košakraša Sakramenta i naše reprezentacije Predraga Peđe Stojakovića postigao je 17 koševa, uz šut iz igre 7 od 9, upisavši pritom i pet uhvaćenih lopti.
Tako se Ilinois posle 21 godine (poslednji put igrao finale 2005.) plasirao na F4, gde će mu rival biti bolji iz duela Djuk - Konektikat.
Posle meča, srpski as otkrio je kako njegovi saigrači žele da osvoje vredan trofej.
- Ne želim da bilo ko misli da smo nešto uradili. Nije dovoljno što smo samo došli ovde. Želim da pobedimo još dve utakmice - rekao je Stojaković.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
SKANDAL U HRVATSKOJ! Tompson sa razglasa dočekao fudbalere Sinđelića...
29. 03. 2026. u 11:11
AMERIKANCI BEZ MILOSTI! Suspendovan Luka Dončić
29. 03. 2026. u 08:17
JEZIVA TRAGEDIJA! Navijač poginuo na stadionu na kome će biti otvoreno Svetsko prvenstvo
29. 03. 2026. u 09:04
TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka
FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.
28. 03. 2026. u 07:30
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.
28. 03. 2026. u 19:38
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
