POSLE ISTORIJSKOG PLASMANA NA F4! Sin legende NBA poslao brutalnu poruku! (VIDEO)

Naslednik Peđe Stojakovića vodio svoj tim do Fajnal-fora.

Košarkaši Ilinoisa ostvarili su epski plasman na Fajnal-for NCAA, pošto su u polufinalu pobedili Ajovu rezultatom 71:59.

Na taj način, ekipa sa uspehom igra i Andrej Stojaković ispisala je novo poglavlje ovog Univerziteta, koji se po prvi put u istoriji domogao finalnog turnira.

Naslednik legendarnog srpskog košakraša Sakramenta i naše reprezentacije Predraga Peđe Stojakovića postigao je 17 koševa, uz šut iz igre 7 od 9, upisavši pritom i pet uhvaćenih lopti.

"I don't want anybody to think this is it...we're coming to win two more games."



Andrej Stojakovic says the Illini are coming for more than just the Final Four. 🔥 pic.twitter.com/YArtZpTGzJ — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) March 29, 2026

Tako se Ilinois posle 21 godine (poslednji put igrao finale 2005.) plasirao na F4, gde će mu rival biti bolji iz duela Djuk - Konektikat.

Posle meča, srpski as otkrio je kako njegovi saigrači žele da osvoje vredan trofej.

- Ne želim da bilo ko misli da smo nešto uradili. Nije dovoljno što smo samo došli ovde. Želim da pobedimo još dve utakmice - rekao je Stojaković.

