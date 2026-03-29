POSLE ISTORIJSKOG PLASMANA NA F4! Sin legende NBA poslao brutalnu poruku! (VIDEO)

29. 03. 2026. u 12:42

Naslednik Peđe Stojakovića vodio svoj tim do Fajnal-fora.

Foto: Profimedia

Košarkaši Ilinoisa ostvarili su epski plasman na Fajnal-for NCAA, pošto su u polufinalu pobedili Ajovu rezultatom 71:59.

Na taj način, ekipa sa uspehom igra i Andrej Stojaković ispisala je novo poglavlje ovog Univerziteta, koji se po prvi put u istoriji domogao finalnog turnira.

Naslednik legendarnog srpskog košakraša Sakramenta i naše reprezentacije Predraga Peđe Stojakovića postigao je 17 koševa, uz šut iz igre 7 od 9, upisavši pritom i pet uhvaćenih lopti.

Tako se Ilinois posle 21 godine (poslednji put igrao finale 2005.) plasirao na F4, gde će mu rival biti bolji iz duela Djuk - Konektikat. 

Posle meča, srpski as otkrio je kako njegovi saigrači žele da osvoje vredan trofej.

- Ne želim da bilo ko misli da smo nešto uradili. Nije dovoljno što smo samo došli ovde. Želim da pobedimo još dve utakmice - rekao je Stojaković.

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku

 

TRAMP MU OVO NEĆE OPROSTITI! Albanac tvrdi, a Hrvati ponosni: Dvaput sam prebio Čaka Norisa!

